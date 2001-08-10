Валерий Лимаренко вручил юному сахалинцу билет на матч сборной России по хоккею
15-летний Владимир Думный давно мечтал попасть на игру национальной сборной России по хоккею, и такая возможность у него будет 7 февраля в Ярославле. Билеты на игру сегодня мальчику вручил глава островного региона Валерий Лимаренко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.
Воспитанник Кировского психоневрологического интерната Владимир Думный увидит матч Россия – Финляндия во время Шведских хоккейных игр. Это ежегодный турнир, который является этапом Еврохоккейтура.
– Я написал письмо, что хочу в первый раз полететь на большом самолете и вживую увидеть хоккеистов. И моя мечта исполнилась. Верю, что победит Россия, так как наши спортсмены самые сильные. Я всегда смотрю чемпионаты по телевизору, болею за наших. Когда на Олимпиаде победили, прыгал до потолка, – поделился Владимир.
В Ярославле юного сахалинца проведут в раздевалку национальной сборной. Он сможет проводить спортсменов на раскатку: Владимир будет стоять у калитки и бить кулачком каждого хоккеиста, выезжающего на лед. А после матча мальчик пообщается со спортсменами и возьмет у них автографы.
– У всех ребят должна быть возможность воплотить в жизнь свою мечту, а задача нас, взрослых, обязательно им в этом помочь, – отметил врио губернатора Валерий Лимаренко. – Искренне рад, что среди юных сахалинцев есть такие преданные болельщики наших хоккеистов, как Владимир. Надеюсь, что встреча с российской сборной, возможность пообщаться со спортивными кумирами придадут ему новых жизненных сил, укрепят веру в добро и подарят отличное настроение.
Вместе с юным сахалинцем в Ярославль отправится его наставник – специалист по работе с молодежью Ольга Капустина.
– Володя показал себя как один из самых ответственных, добрых молодых людей. Мы спросили, что бы он хотел получить в подарок, и передали его заветное желание организаторам благотворительного проекта «Мечтай со мной», – рассказала Ольга Капустина.
Федеральный проект «Мечтай со мной» исполняет мечты детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями, воспитанников детских домов и интернатов. Старт реализации проекта был дан 27 декабря 2018 года на заседании Государственного совета, посвященного развитию волонтерства и социально ориентированных некоммерческих организаций, которое прошло в Кремле под председательством Владимира Путина.
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