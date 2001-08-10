На Сахалине восстановлено движение междугородних автобусов

С 08.00 5 февраля восстановлено междугороднее автобусное сообщение по маршрутам Южно-Сахалинск – Холмск, Невельск - Холмск и Холмск - Чехов. В связи с ухудшением погодных условий, а также для предотвращения опасных ситуаций, остается закрытым движение на участке автодороги Огоньки - Невельск. По остальным автодорогам области проезд без ограничений.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области просит водителей воздержаться от поездок в указанном направлении и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

Уточнить информацию о состоянии дорожного полотна на указанном участке автодороги можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области» по телефону 8(4242) 55-91-56 (с 8:00 до 18:00) и 8(4242) 55-91-62 (с 18:00 до 8:00).