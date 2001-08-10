За 11 месяцев прошлого года на Сахалине и Курилах отмечалась естественная убыль населения

За январь - ноябрь 2018 года в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения. Зарегистрировано в органах ЗАГС 5580 родившихся, в том числе 79 многоплодных родов (двойни, тройни), и 5722 умерших. Естественная убыль составила 142 человека, за аналогичный период 2017 года прирост составлял 395 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в пяти муниципальных образованиях области: Южно-Сахалинске, Анивском, Долинском, Курильском, Южно-Курильском городских округах, сообщили ТИА "Острова" в Сахалинстате.

В области зарегистрировано 3376 браков и 2492 развода против 3721 брака и 2513 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2017 года.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь - ноябрь 2018 года на Сахалин и Курилы прибыло 21978 человек, из которых 55,1% – на постоянное место жительства. Выбыл 22401 человек, из которых 73,9% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 8679 человек. Миграционная убыль составила 423 человека.