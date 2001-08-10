Открыто движение по автодороге «Огоньки – Невельск»

В связи с улучшением метеорологической обстановки с 12 часов 30 минут 05 февраля 2019 года открыто движение на автодороге «Огоньки - Невельск» для всех видов транспортных средств.

Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.