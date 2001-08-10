Тихоокеанское
информационное агентство
6 Февраля 2019
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Работники южно-сахалинского водоканала просят повысить им зарплату
15:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На территории Северо-Курильска ожидается метель

6 февраля на территории Северо-Курильского района прогнозируется умеренный снег и усиление ветра до 25 м/с, метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Как стало известно ТИА "Острова", в администрации указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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