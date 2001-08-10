В южно-сахалинской «Матрёшке» принимают детей-инвалидов

Южно-сахалинских дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата ждут в специализированных группах. Группы компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее-ОДА) готовы дополнительно принять воспитанников в возрасте от 3 лет, сообщили ТИА «Острова» в городском агентстве по развитию.

Они открыты на базе ДОУ № 28 «Матрешка» и работают полный день. Как отметила его заведующая Ольга Лукьянова, ребята проживают жизнь детского сада вместе со сверстниками, а у родителей есть возможность не прерывать трудовую деятельность из-за особенностей развития ребенка. Сегодня дошкольное учреждение посещают 10 воспитанников с нарушениями ОДА.

- Круг общения перестал ограничиваться семьей, для наших детей это самое важное, - подчеркнул папа одного из воспитанников огромную роль образовательного учреждения в социализации детей.

Ольга Лукьянова рассказала, что специализированные группы для данной категории дошкольников были предусмотрены проектом, поэтому все помещения спроектированы с максимальным удобством для таких ребят. Так, например, для прогулок детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена неотапливаемая веранда, расположенная рядом с группой, и уличная игровая площадка. Для мобильности воспитанников входные группы здания оборудованы пандусами, поручнями, воспитатели используют детские инвалидные коляски, ходунки и другие приспособления. Серьезно в учреждении подошли к построению предметно-пространственной среды и подбору специалистов. Ребятам помогают развиваться воспитатели, дефектологи, логопеды, тьюторы, педагог-психолог, в рамках медицинского сопровождения и реабилитации детей-инвалидов работают медсестры по медицинскому массажу и физиотерапии. Сейчас сад готовится к процедуре лицензирования на осуществление деятельности по лечебной физкультуре (ЛФК) на новом оборудовании, полученном и установленном на средства гранта.

Образовательный процесс осуществляется по адаптированной образовательной программе дошкольного образования, которая разрабатывается с учетом специфики нарушения каждого воспитанника, динамика развития отражается в индивидуальных дневниках наблюдений.

«Особому» ребенку очень нужен детский коллектив. Он должен научиться общаться, играть, взаимодействовать, поэтому вариативность форм образования, организация единого информационного и развивающего пространства способствует его развитию, адаптации и дальнейшей социализации в обществе. Дети с ограниченными возможностями здоровья с сохранным интеллектом посещают развивающие занятия вместе с обычными ребятами из общеразвивающих групп. Для всех без исключения проводятся массовые праздники, совместные прогулки и игры на свежем воздухе. Все это способствует формированию у воспитанников с нормой в развитии навыки правильного отношения, поведения и активного участия в жизни «особенных» людей.

По словам заместителя директора городского департамента образования Светланы Захаровой, образовательная сеть Южно-Сахалинска имеет хороший опыт по организации условий для особенных воспитанников. Сегодня работают три сада компенсирующего вида (№ 6, № 32 - логопедические и № 37 - для слабовидящих и слепых детей), а также сады комбинированного вида. В ДОУ № 2, 3, 4, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 27, 28, 31, 38, 55 функционируют логопедические группы. В саду № 10 логопедическая группа создана для детей с задержкой психического развития. ДОУ № 3 наряду со стандартными реализует образовательные программы для воспитанников с интеллектуальными нарушениями, задержкой психического развития (ЗПР) и расстройствами аутистического спектра. Сад является региональной инновационной площадкой по работе с такими детьми. В саду № 19 предусмотрены условия для слабослышащих и глухих дошкольников. В детском саду № 20 действуют инклюзивные группы для воспитанников с синдромом Дауна, в 28-м саду - две группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и комплексными нарушениями развития, в т.ч. ЗПР.

Светлана Захарова отметила, что по статистике этого года данные учреждения посещают почти 500 человек, началась работа по комплектации групп на следующий учебный год.

- В соответствии с рекомендациями специалистов мы стараемся направить детей в существующие специализированные группы или создать условия на базе садов общеразвивающего вида. Каждая ситуация рассматривается индивидуально, - рассказала она.

Кроме этого, ведется работа по созданию комфортной среды для особенных учащихся в школе.