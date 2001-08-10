Игры «Дети Азии» на Сахалине пройдут под эгидой ЮНЕСКО
Соответствующее письмо за подписью ответственного секретаря Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посла по особым поручениям внешнеполитического ведомства Григория Орджоникидзе поступило в оргкомитет игр «Дети Азии», сообщили ТИА «Острова» в дирекции игр.
«Принимая во внимание значимость проведения мероприятия такого уровня в России, Комиссия готова предоставить свою эгиду, – говорится в официальном письме президенту международного комитета игр «Дети Азии Дмитрию Глушко. – Пользуясь случаем, позвольте выразить благодарность за развитие физической культуры и спорта среди молодежи, а также укрепление дружеских отношений между разными народами».
По словам главы региона Валерия Лимаренко, помощь со стороны авторитетной международной организации открывает возможности для поддержки соревнований на самом высоком уровне, включая использование логотипа Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
Напомним, ранее игры получили патронат Международного олимпийского комитета. Это, в частности, дает право использовать на мероприятии олимпийскую символику.
Церемония открытия I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» состоится через три дня - 9 февраля в 18:00 на стадионе «Спартак». Участниками состязаний станут около 1200 спортсменов из 20 стран. В их числе – Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Непал, Республика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Филиппины, Япония, Афганистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, Армения. Россию представят команды из Москвы, Республик Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Сахалинской области, ряда регионов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Награды будут разыграны в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.
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