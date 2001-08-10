Акция «Выпил – не заводись!» прошла в Охе

Как показывает практика, проблема употребления спиртных напитков водителями остается актуальной. Их не пугают административные штрафы, лишение права на управление транспортным средством и уголовная ответственность. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

С целью профилактики грубых нарушений ПДД, сотрудники Госавтоинспекции, совместно с представителем прокуратуры и отрядом юных инспекторов движения школы № 7 города Охи, провели профилактическую акцию «Выпил – не заводись!».

Участники акции вручали водителям тематические календарики и листовки, а также старались убедить водителей не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и в случае обнаружения, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии по телефону горячей линии ГИБДД «Нетрезвый водитель!»: 8 (4242)789-600.

Всем, кто решил сесть за руль в пьяном виде следует задуматься - а стоит ли так поступать, ведь ценой этого поступка может стать человеческая жизнь.