Борьба с хищениями электроэнергии позволила существенно снизить потери энергоресурса в электросетях Сахалинэнерго

Сахалинэнерго продолжает целенаправленную и системную работу по снижению уровня коммерческих и технологических потерь в электрических сетях компании. По итогам 2018 года энергокомпания уменьшила такие потери еще на 0,7% (с 13% до 12,3% от общего объема электроэнергии, отпускаемого в сеть).

Достичь такого результата удалось во многом благодаря целенаправленной и системной работе энергокомпании в рамках комплексной программы по снижению коммерческих и технологических потерь. Реализация проекта ведется с 2004 года, когда потери были одними из самых худших в стране – около 40%. Сейчас они даже ниже нормативных значений.

В числе мероприятий, которые позволили улучшить показатели – совершенствование учета электроэнергии, организации контроля, выявления и ликвидации несанкционированного доступа к использованию энергоресурсов. Так, в прошлом году было выявлено свыше 211 фактов хищений электроэнергии населением на сумму порядка 5,4 млн. рублей.