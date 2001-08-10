Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2019
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10:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Борьба с хищениями электроэнергии позволила существенно снизить потери энергоресурса в электросетях Сахалинэнерго

Сахалинэнерго продолжает целенаправленную и системную работу по снижению уровня коммерческих и технологических потерь в электрических сетях компании. По итогам 2018 года энергокомпания уменьшила такие потери еще на 0,7% (с 13% до 12,3% от общего объема электроэнергии, отпускаемого в сеть).

Достичь такого результата удалось во многом благодаря целенаправленной и системной работе энергокомпании в рамках комплексной программы по снижению коммерческих и технологических потерь. Реализация проекта ведется с 2004 года, когда потери были одними из самых худших в стране – около 40%. Сейчас они даже ниже нормативных значений.

В числе мероприятий, которые позволили улучшить показатели – совершенствование учета электроэнергии, организации контроля, выявления и ликвидации несанкционированного доступа к использованию энергоресурсов. Так, в прошлом году было выявлено свыше 211 фактов хищений электроэнергии населением на сумму порядка 5,4 млн. рублей.

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