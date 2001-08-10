Заявку на материнский капитал сахалинцам придется подать повторно
Получателям ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, которые желают ее продолжения в 2019 году, необходимо снова подать заявление. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении пенсионного фонда России по Сахалинской области.
В 2018 году появилась новая возможность использования средств федерального материнского (семейного) капитала — ежемесячная выплата. Размер выплаты в 2019 году равен прожиточному минимуму для детей, установленному в Сахалинской области на II квартал предшествующего года, — 14 тыс. 536 рублей.
Оформить такую выплату могут семьи с низкими доходами, в которых второй ребенок (родной или усыновленный) родился после 1 января 2018 года.
Получать ежемесячную выплату семья может до достижения ребенком возраста полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. Поэтому, если ребенку уже исполнился или скоро исполнится год, то родителям нужно не забыть подать новое заявление на назначение выплаты, и продолжать получать средства из материнского капитала еще в течение полугода.
Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты, при необходимости, можно приостановить, обратившись с соответствующим заявлением.
В Сахалинской области в 2018 году правом получения ежемесячной выплаты из средств материнского капитала воспользовались 155 семей. Общая сумма средств, выплаченная им в 2018 году, составила 17 млн 267 тыс. 213 рублей.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты родители могут подать в клиентской службе ПФР, офисе МФЦ и сервисе «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.
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