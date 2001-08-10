Жан-Мишель Кусто просит Владимира Путина освободить косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

Выдающийся исследователь океанов Жан-Мишель Кусто и его коллеги - ученые из Ocean Futures Society, Ocean Alliance и Earth Island Institute обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить находящихся в «китовой тюрьме» под Находкой 11 косаток и 87 белух. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Экологической вахте Сахалина».

Группа международных специалистов в своем обращении благодарит Правительство России за усилия в области охраны морских млекопитающих, за предотвращение экспорта и продажи косаток и белух, а также за запрет их отлова в 2019 году.

В письме ученые развенчивают миф о выгоде правительств США в запрете отлова китообразных в России. Последнее время компании – отловщики часто используют этот грязный прием для очернения общественной кампании по освобождению косаток и белух из «китовой тюрьмы». В соответствии с положениями закона о защите морских млекопитающих, отлов и экспорт косаток и белух в США запрещены. Деятельность по отловам китообразных в стране не ведется уже более десяти лет, и предпосылок по ее возобновлению не существует.

Свое отношение к содержанию в неволе именитые эксперты высказали следующим образом: «Хочется еще раз подчеркнуть, что эти китообразные не приспособлены к условиям содержания в неволе, и мы решительно выступаем против любых попыток их отлова и заточения в неволю».

В заключение обращения ученые предлагают правительству Российской Федерации возглавить операцию по возвращению 11 косаток и 87 белух в их естественную среду обитания, а также предлагают свою помощь в адаптации косаток и белух к выпуску и возращению животных в природу.

С полным текстом обращения и его переводом можно ознакомиться здесь.