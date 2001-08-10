Систему «Умный светофор» внедряют в Южно-Сахалинске

Областной центр - один из немногих городов России и единственный на Дальнем Востоке, где реализуется проект по внедрению адаптивной системы управления дорожным движением. В Южно-Сахалинске уже реализован первый ее этап, сейчас специалисты переходят ко второму. Об этом сообщили в мэрии.

Говоря о проделанной всего за несколько месяцев работе, в департаменте городского хозяйства отмечают: еще 2 года назад все светофоры и связанная с ними организация дорожного движения в Южно-Сахалинске были на уровне начала двухтысячных годов. Внедрение системы «Умный светофор» позволило городу значительно шагнуть вперед. Эту работу разбили на несколько этапов, каждый из которых является технологически завершенным и нацелен на определенный результат. Так, в декабре прошлого года был закончен первый этап.

- На всех 75 перекрестках, которые есть в городе, смонтирована система диспетчеризации, или удаленного управления, - отмечают в ДГХ. - Если раньше все светофоры существовали, скажем так, сами по себе, а для их настройки необходимо было подъезжать к каждому объекту и работать вручную, то сейчас они замкнуты в единую систему. Благодаря специальной программе специалисты с рабочих компьютеров могут удаленно наблюдать за ними в режиме онлайн. Это сокращает время реакции на те или иные ситуации. Если раньше о неисправностях светофоров узнавали от жителей либо ГИБДД, то сейчас с помощью данной системы можно менять настройки удаленно, если необходимо.

Второй этап не менее значимый, это проектирование режимов работы самих светофоров. На всех перекрестках, оборудованных светофорами, установят специальные датчики. В течение месяца они будут отслеживать весь трафик с учетом времени суток, направления движения транспортных потоков и даже дней недели. На основе полученных результатов специальной компьютерной программой будут спрогнозированы и основательно рассчитаны те режимы (их будет не менее 8), которые станут оптимальными для каждого конкретного направления. После расчета всех необходимых циклов будут внесены изменения в режим работы светофоров и они перейдут полностью в автоматический режим: станут работать адаптивно, грамотно выстраивать трафик как на подъездах к городу либо выездах из него, так и в черте Южно-Сахалинска исходя из настроек, полученных в результате анализа. Этот этап планируется закончить в середине лета.

Завершающий, третий этап - установка на перекрестках оптических датчиков. Это специальные камеры, которые будут в режиме онлайн отслеживать трафик. На основе полученных данных, а также с учетом режимов работы светофоров, настроенных в рамках второго этапа, в случае заторов или скопления машин можно будет автоматически регулировать цвета, иными словами, подстраиваться под каждую конкретную ситуацию на дороге. Отметим, что работы на всех этапах внедрения адаптивной системы управления дорожным движением выполняются за счет средств областного бюджета в рамках выделенной городу субсидии на осуществление функций административного центра. Вообще, если говорить о столицах других регионов, то Южно-Сахалинск в этом направлении - пионер. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга в полную мощь такие системы не работают больше нигде. И сегодня островная столица использует передовой опыт мегаполисов страны для создания комфортных условий для сотен тысяч горожан.

Внедрение данной системы, уверены специалисты, положительно скажется на обеспечении безопасности дорожного движения в Южно-Сахалинске. И первые результаты уже есть.

Яркий пример - перекресток проспекта Мира и улицы Больничной, который на протяжении двух недель подвергался перенастройке режима работы. Если раньше улица Больничная, которая в последнее время фактически стала объездной дорогой при въезде и выезде из города, имела затор с восточного направления от Комсомольской до Мира и с западного от улицы Ленина, то сейчас в часы пик заторов там нет, небольшие «хвосты» в 10-15 машин. Все они успевают проехать на один цикл зеленого сигнала. Соответственно, не имея этой современной системы, данную работу провести было бы крайне сложно, подчеркивают в ДГХ.

Полностью перепрограммировать все имеющиеся в Южно-Сахалинске светофоры и завершить третий этап специалисты планируют к декабрю этого года.