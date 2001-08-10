Муниципальный фестиваль восточных языков пройдет в Южно-Сахалинске

Порядка 200 учащихся 2-11-х классов школ Сахалинской области примут участие в IV муниципальном фестивале восточных языков. Он состоится 7 февраля на базе Восточной гимназии при поддержке департамента образования администрации Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Как отметила директор МАОУ «Восточная гимназия» Марина Гулакова, фестиваль проводится с 2016 года. С каждым разом число участников становится все больше. Расширился перечень его направлений, у фестиваля уже появились и свои традиции. В этом году впервые в празднике примут участие младшеклассники.

Ребятам из Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы, Холмска и Долинска предстоит продемонстрировать знания иностранных языков и эрудицию в области восточной культуры и искусства. Интеллектуальные соревнования будут проводиться по нескольким направлениям: олимпиада по японскому и корейскому языкам, творческие, музыкальные, литературные, спортивные конкурсы и другие интересные испытания на знание восточных языков.

Победителей и призеров олимпиад и конкурсов наградят дипломами от департамента образования и ценными призами. Кроме этого все ребята получат сертификаты участника муниципального фестиваля восточных языков.