Движение по нескольким улицам Южно-Сахалинска ограничат во время «Детей Азии»
На время проведения спортивных состязаний в рамках I Международных зимних игр «Дети Азии» в Южно-Сахалинске будут вводиться временные ограничения для движения автотранспорта, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.
9 февраля:
- с 11 до 13.3 будут закрыты ул. Ленина от ул. Хабаровской до ул. Карла Маркса (включая пл. Ленина) и Коммунистический пр. от ул. Вокзальной до ул. Амурской;
- с 13.3 до 15 не будет проезда по Коммунистическому пр. на участке от ул. Ленина до ул. Горького и по ул. Горького от Коммунистического пр. до пр. Победы;
- с 18 до 22 ограничат движение по Коммунистическому пр. от пр. Мира до ул. Дзержинского.
10-15 февраля:
- с 19 до 22.3 будут действовать знаки ограничения для движения транспорта на Коммунистическом пр. от пр. Мира до ул. Дзержинского.
12 февраля:
- с 13 до 20 не будет проезда по пер. Алтайскому на участке от ул. Венской до ул. Горького.
14 февраля:
- с 16 до 20 ограничат движение по пер. Алтайскому от ул. Венской до ул. Горького.
16 февраля:
- с 18 до 22 будет запрещено двигаться по Коммунистическому пр. от пр. Мира до ул. Дзержинского.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:50 Сегодня Сахалинцы получили новые квитанции за вывоз твердых коммунальных отходов
10:38 Сегодня Движение по нескольким улицам Южно-Сахалинска ограничат во время «Детей Азии»
10:38 Сегодня Открытое первенство Холмского района по каратэ прошло на Сахалине
09:05 Сегодня Жителям Анивского района вручат 100 дополнительных сертификатов на жилье
14:14 31 Января Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
- 18:01 1 Февраля За нетрезвую езду житель Южно-Сахалинска стал фигурантом уголовного дела
13:44 31 Января В Южно-Сахалинске семь школ уже завершили набор в первые классы
11:51 31 Января Крупнейшая строительная компания Китая заинтересована в сотрудничестве с Южно-Сахалинском
16:35 11 Января Валерий Лимаренко: подготовка к играм «Дети Азии» идет по графику
16:53 14 Января Валерий Лимаренко распорядился закупить дополнительную снегоуборочную технику
16:01 15 Января Пятнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
15:15 25 Января Правительство Сахалинской области совместно с ПАО «Газпром» наращивают темпы газификации региона
Выбор редакции
- 18:36 Сегодня Молодые семьи Южно-Курильска продолжают получать жилищные сертификаты
- 15:50 Сегодня Юрий Трутнев: До 2021 года Дальний Восток получит на развитие социальной инфраструктуры 65,2 млд рублей
- 15:45 Сегодня Сахалинская область должна войти в топ-30 регионов страны по инвестиционной привлекательности – Валерий Лимаренко
- 15:34 Сегодня Жители Ключей задали свои вопросы представителям городской администрации
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?