Движение по нескольким улицам Южно-Сахалинска ограничат во время «Детей Азии»

На время проведения спортивных состязаний в рамках I Международных зимних игр «Дети Азии» в Южно-Сахалинске будут вводиться временные ограничения для движения автотранспорта, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

9 февраля:

- с 11 до 13.3 будут закрыты ул. Ленина от ул. Хабаровской до ул. Карла Маркса (включая пл. Ленина) и Коммунистический пр. от ул. Вокзальной до ул. Амурской;

- с 13.3 до 15 не будет проезда по Коммунистическому пр. на участке от ул. Ленина до ул. Горького и по ул. Горького от Коммунистического пр. до пр. Победы;

- с 18 до 22 ограничат движение по Коммунистическому пр. от пр. Мира до ул. Дзержинского.

10-15 февраля:

- с 19 до 22.3 будут действовать знаки ограничения для движения транспорта на Коммунистическом пр. от пр. Мира до ул. Дзержинского.

12 февраля:

- с 13 до 20 не будет проезда по пер. Алтайскому на участке от ул. Венской до ул. Горького.

14 февраля:

- с 16 до 20 ограничат движение по пер. Алтайскому от ул. Венской до ул. Горького.

16 февраля:

- с 18 до 22 будет запрещено двигаться по Коммунистическому пр. от пр. Мира до ул. Дзержинского.