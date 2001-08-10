Сахалинцы получили новые квитанции за вывоз твердых коммунальных отходов

Впервые плата за услугу вынесена в отдельную строку. Она напечатана на счете за электроэнергию. Так как проект реализуется впервые, часть квитанций дошли до потребителей с погрешностями в расчетах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Как рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко, ошибки могли возникнуть в квитанциях, предназначенных для жителей частного сектора.

— Достоверность и качество информации, которую предоставили нам партнеры, не всегда соответствовала действительности. Мы понимали, что в каком-то объеме новых квитанций возможны ошибки, - сказал Владимир Сидоренко.

Заместитель председателя правительства объяснил, что в таких случаях следует обращаться с подтверждающими документами в отделения филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнерго» или позвонить на единую линию по телефону 88007753777. Кроме того, можно оставить обращение и на сайте регионального оператора, используя форму обратной связи, или позвонить по указанным телефонам. Тогда будет произведен перерасчет итоговой суммы оплаты квитанции и в последующие платежные документы уже будут вноситься корректные данные.

Еще один вариант для жителей частного сектора - оплата за фактический объем мусора. Для этого собственнику необходимо заключить отдельный договор с «Управлением по обращению с отходами».

Новые квитанции — это часть системы обращения с отходами, которую внедряет региональное правительство. Следующим этапом станет открытие полигона ТКО весной текущего года и закрытие старой городской свалки. После этого планируется начать внедрение раздельного сбора мусора. Все это позволит ликвидировать несанкционированные свалки, внедрить раздельный сбор мусора и, как следствие, улучшить экологическую ситуацию в Сахалинской области.