Жителям Анивского района вручат 100 дополнительных сертификатов на жилье
Жителям Анивского района вручат 100 дополнительных сертификатов на жилье. Такое решение принял глава островного региона Валерий Лимаренко в ходе рабочей поездки в Анивский городской округ. Одним из пунктов визита стало посещение строящегося жилого комплекса «Зеленая планета» в селе
Новотроицком, куда захотела переехать большая часть анивчан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
Конкурсный отбор по программе улучшения жилищных условий прошли 220 жителей Анивского района. Однако возможности муниципального бюджета позволили обеспечить сертификатами только 120 семей.
– Принято решение помочь Анивскому району. Будут выделены дополнительные средства из регионального бюджета, чтобы еще 100 семей смогли отпраздновать новоселье, – сказал врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Как рассказал мэр Анивского городского округа Артем Лазарев, в марте будет объявлен новый конкурс в рамках программы улучшения жилищных условий. Ожидается большое число заявок, так как интерес к активной жилой застройке в селах Троицкое и Новотроицкое проявляют не только анивчане, но и жители Южно-Сахалинска и других муниципальных образований островной области.
В экологически чистом микрорайоне планируется возвести свыше 77 тысяч квадратных метров жилья – более 1350 квартир. Все многоквартирные дома будут оформлены керамогранитными фасадами в едином стиле.
– Мы приобрели модульную газовую котельную, которая будет обеспечивать теплом всю «Зеленую планету». Экологически чистый вид топлива обезопасит жителей от вредных выхлопов, – рассказал заместитель генерального директора строительной компании «Арт Эль» Максим Смирнов.
Сегодня реализуется первая очередь строительства – возводится один трехэтажный и семь четырехэтажных домов. Новоселами здесь станут 372 семьи. В апреле начнется строительство второй очереди – планируется возвести девять пятиэтажных и пять восьмиэтажных домов на 745 квартир.
Молодая семья Мацкевичус реализовала свой сертификат на жилье в строящемся микрорайоне. Павел и Анна с двумя детьми переедут в просторную трехкомнатную квартиру.
– Мы работаем в Южно-Сахалинске, поэтому очень удобно будет жить поближе к областному центру. Но еще комфортнее стало бы, если бы на территории жилого комплекса был детский сад, – поделилась молодая семья.
На сегодняшний день подрядчик приобрел проект дошкольного учреждения на 240 мест и готов приступить к строительству. Глава островного поручил ускорить реализацию этих планов.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:50 Сегодня Сахалинцы получили новые квитанции за вывоз твердых коммунальных отходов
10:38 Сегодня Движение по нескольким улицам Южно-Сахалинска ограничат во время «Детей Азии»
10:38 Сегодня Открытое первенство Холмского района по каратэ прошло на Сахалине
09:05 Сегодня Жителям Анивского района вручат 100 дополнительных сертификатов на жилье
14:14 31 Января Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
- 18:01 1 Февраля За нетрезвую езду житель Южно-Сахалинска стал фигурантом уголовного дела
13:44 31 Января В Южно-Сахалинске семь школ уже завершили набор в первые классы
11:51 31 Января Крупнейшая строительная компания Китая заинтересована в сотрудничестве с Южно-Сахалинском
16:35 11 Января Валерий Лимаренко: подготовка к играм «Дети Азии» идет по графику
16:53 14 Января Валерий Лимаренко распорядился закупить дополнительную снегоуборочную технику
16:01 15 Января Пятнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
15:15 25 Января Правительство Сахалинской области совместно с ПАО «Газпром» наращивают темпы газификации региона
Выбор редакции
- 18:36 Сегодня Молодые семьи Южно-Курильска продолжают получать жилищные сертификаты
- 15:50 Сегодня Юрий Трутнев: До 2021 года Дальний Восток получит на развитие социальной инфраструктуры 65,2 млд рублей
- 15:45 Сегодня Сахалинская область должна войти в топ-30 регионов страны по инвестиционной привлекательности – Валерий Лимаренко
- 15:34 Сегодня Жители Ключей задали свои вопросы представителям городской администрации
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?