Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2019
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Жителям Анивского района вручат 100 дополнительных сертификатов на жилье

Жителям Анивского района вручат 100 дополнительных сертификатов на жилье

Жителям Анивского района вручат 100 дополнительных  сертификатов на жилье. Такое решение принял глава островного региона Валерий Лимаренко в ходе рабочей поездки в Анивский городской округ. Одним из пунктов визита стало посещение строящегося жилого комплекса «Зеленая планета» в селе
Новотроицком, куда захотела переехать большая часть анивчан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Конкурсный отбор по программе улучшения жилищных условий прошли 220 жителей Анивского района. Однако возможности муниципального бюджета позволили обеспечить сертификатами только 120 семей.

– Принято решение помочь Анивскому району. Будут выделены дополнительные средства из регионального бюджета, чтобы еще 100 семей смогли отпраздновать новоселье, – сказал врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Как рассказал мэр Анивского городского округа Артем Лазарев, в марте будет объявлен новый конкурс в рамках программы улучшения жилищных условий. Ожидается большое число заявок, так как интерес к активной жилой застройке в селах Троицкое и Новотроицкое проявляют не только анивчане, но и жители Южно-Сахалинска и других муниципальных образований островной области.

В экологически чистом микрорайоне планируется возвести свыше 77 тысяч квадратных метров жилья – более 1350 квартир. Все многоквартирные дома будут оформлены керамогранитными фасадами в едином стиле.

– Мы приобрели модульную газовую котельную, которая будет обеспечивать теплом всю «Зеленую планету». Экологически чистый вид топлива обезопасит жителей от вредных выхлопов, – рассказал заместитель генерального директора строительной компании «Арт Эль» Максим Смирнов.

Сегодня реализуется первая очередь строительства – возводится один трехэтажный и семь четырехэтажных домов. Новоселами здесь станут 372 семьи. В апреле начнется строительство второй очереди – планируется возвести девять пятиэтажных и пять восьмиэтажных домов на 745 квартир.

Молодая семья Мацкевичус реализовала свой сертификат на жилье в строящемся микрорайоне. Павел и Анна с двумя детьми переедут в просторную трехкомнатную квартиру.

– Мы работаем в Южно-Сахалинске, поэтому очень удобно будет жить поближе к областному центру. Но еще комфортнее стало бы, если бы на территории жилого комплекса был детский сад, – поделилась молодая семья.

На сегодняшний день подрядчик приобрел проект дошкольного учреждения на 240 мест и готов приступить к строительству. Глава островного поручил ускорить реализацию этих планов.

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