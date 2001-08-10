Жителям Анивского района вручат 100 дополнительных сертификатов на жилье. Такое решение принял глава островного региона Валерий Лимаренко в ходе рабочей поездки в Анивский городской округ. Одним из пунктов визита стало посещение строящегося жилого комплекса «Зеленая планета» в селе

Новотроицком, куда захотела переехать большая часть анивчан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Конкурсный отбор по программе улучшения жилищных условий прошли 220 жителей Анивского района. Однако возможности муниципального бюджета позволили обеспечить сертификатами только 120 семей.

– Принято решение помочь Анивскому району. Будут выделены дополнительные средства из регионального бюджета, чтобы еще 100 семей смогли отпраздновать новоселье, – сказал врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Как рассказал мэр Анивского городского округа Артем Лазарев, в марте будет объявлен новый конкурс в рамках программы улучшения жилищных условий. Ожидается большое число заявок, так как интерес к активной жилой застройке в селах Троицкое и Новотроицкое проявляют не только анивчане, но и жители Южно-Сахалинска и других муниципальных образований островной области.

В экологически чистом микрорайоне планируется возвести свыше 77 тысяч квадратных метров жилья – более 1350 квартир. Все многоквартирные дома будут оформлены керамогранитными фасадами в едином стиле.

– Мы приобрели модульную газовую котельную, которая будет обеспечивать теплом всю «Зеленую планету». Экологически чистый вид топлива обезопасит жителей от вредных выхлопов, – рассказал заместитель генерального директора строительной компании «Арт Эль» Максим Смирнов.

Сегодня реализуется первая очередь строительства – возводится один трехэтажный и семь четырехэтажных домов. Новоселами здесь станут 372 семьи. В апреле начнется строительство второй очереди – планируется возвести девять пятиэтажных и пять восьмиэтажных домов на 745 квартир.

Молодая семья Мацкевичус реализовала свой сертификат на жилье в строящемся микрорайоне. Павел и Анна с двумя детьми переедут в просторную трехкомнатную квартиру.

– Мы работаем в Южно-Сахалинске, поэтому очень удобно будет жить поближе к областному центру. Но еще комфортнее стало бы, если бы на территории жилого комплекса был детский сад, – поделилась молодая семья.

На сегодняшний день подрядчик приобрел проект дошкольного учреждения на 240 мест и готов приступить к строительству. Глава островного поручил ускорить реализацию этих планов.