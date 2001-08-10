Школьники из Шахтёрска, попавшие в больницу с кишечной инфекцией, идут на поправку
Курс лечения в Углегорской центральной районной больнице сейчас проходят четверо школьников, которых госпитализировали в медучреждение накануне с подозрением на пищевое отравление. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения правительства Сахалинской области.
- По предварительным данным речь идёт о лёгкой пищевой токсикоинфекции, окончательно это можно будет подтвердить после того, как будут получены результаты лабораторных исследований. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь. Если ещё у кого-то из учеников школы есть тревожные симптомы, рекомендуем незамедлительно обратиться к врачам, – сообщили в Углегорской ЦРБ.
Для выяснения обстоятельств и контроля за ситуацией в район выезжали представитель министерства здравоохранения Сахалинской области и главный внештатный инфекционист ведомства. Контролирующие органы проводят проверку.
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