Кражу топлива с вышек связи раскрыли сахалинские полицейские

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно с оперативниками Макаровского района в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержана группа лиц, подозреваемых в хищении топлива. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Установлено, что трое граждан 1988, 1991 и 1996 года рождения, проживающие в Макарове, договорившись между собой, решили похитить дизельное топливо из генераторов для вышек сотовой связи. В случае аварийного отключения электроэнергии, они должны обеспечивать бесперебойную работу связи.

Злоумышленники действовали в темное время суток. Подъезжая на своем автомобиле к объекту, они при помощи подручных инструментов вскрывали генератор. Используя ручной насос, они сливали дизтопливо в заранее подготовленные бочки, после чего скрывались. Похищенные нефтепродукты они использовали по своему усмотрению. Общий размер краденного горючего составил около тонны.

В настоящий момент оперативникам известно о 4 фактах краж топлива данными гражданами. Устанавливается их причастность к аналогичным противоправным деяниям.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.