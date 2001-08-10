Жители Ключей задали свои вопросы представителям городской администрации

Встреча с населением заняла меньше часа, местные жители оказались лаконичны. На прямой разговор в Ключи приехали представители всех муниципальных департаментов, ресурсоснабжающих и коммунальных предприятий, а провели встречу начальник отдела по управлению территорией планировочного района Ново-Александровск Сергей Замотаев и руководитель департамента городского хозяйства островной столицы Николай Никакошев.

В небольшом вступлении Сергей Замотаев поблагодарил местных жителей за активную гражданскую позицию. В минувшем году в рамках инициативного бюджетирования село попало в число победителей, поэтому уже до конца 2019-го здесь должна появиться новая детская спортивная площадка.

Обсудили в рамках встречи и другие актуальные вопросы, например состояние сетей водоснабжения. После того как Ключи подключили к газу, появилась необходимость обновить и водные артерии села. На данный момент, отмечают представители городской администрации, уже составляется проектная документация. До конца 2019 г. запланирован и ряд капитальных работ: прокладка центральной линии для дальнейшего подключения отводов, бурение новой скважины, которая станет резервной. А в целом завершить комплекс работ планируют в течение трех лет.

Активно интересуются жители села и вопросами обращения с твердыми коммунальными отходами. Первой на встрече эту тему подняла одна из местных жительниц. Ее интересует срок заключения договоров с новым региональным оператором. Необходимые данные сельчане предоставили, однако конечного соглашения пока не увидели. Договоры, как подтвердили представители регионального оператора, еще находятся в работе и в ближайшее время будут представлены жителям Ключей.

Обсудили и скорую смену массивных контейнеров на небольшие мусорные баки, и другие изменения. А кроме того, поговорили об остановках общественного транспорта, перспективах строительства школы в Ключах и многом другом.

- Такие выезды нужно делать, чтобы решать вопросы на месте, это правильно, нам это удобно, - прокомментировал встречу житель Ключей Владимир Савлеев. - Вот мы в прошлом году задавали вопрос по одному старому зданию, чтобы его снесли - и это было сделано. Результат есть.

В ближайшее время подобные встречи пройдут и в других пригородах островной столицы.