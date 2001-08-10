На прием к мэру горожане пришли как с частными, так и с общественными вопросами

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел прием граждан по личным вопросам. На каждый из них южносахалинцы получили ответы, им также будет оказана поддержка в решении вопросов, которые требуют дополнительной проработки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Жительница дома по улице Авиационной, который признан аварийным, переживает о сроках переселения. По ее словам, аварийные дома на их улице сносят один за другим, люди переезжают в новые квартиры, а про них как-будто забыли. Начальник управления жилищной политики Елена Федотова объяснила, что дома расселяют согласно очередности признания их аварийными. Расселены признанные таковыми в 2015 и 2016 годах. Дом горожанки включен в программу в 2017 году и планируется к расселению по мере строительства муниципального жилья в 2020 году. Сергей Надсадин поручил провести дополнительное обследование дома и при необходимости рассмотреть возможность расселить жителей раньше обозначенных сроков.

Кроме личного жилищного вопроса волнует южносахалинку ситуация с местами для торговли садоводов-огородников. По ее мнению, таких мест мало, находятся они не в популярных местах и дачники хотят снова торговать на центральных улицах. Директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова сообщила, что на территории города создано около 400 бесплатных мест для дачников и находятся они в том числе на популярных рынках, а также оборудована торговая площадь в центральной части города (район Дома торговли), организуются ярмарки выходного дня. Между тем дачников, которые действительно торгуют излишками овощей со своих участков в разы меньше. Отметим, что администрация Южно-Сахалинска ведет работу по упорядочению уличной торговли. Так, запрещена она на пешеходных зонах. Однако город готов идти людям навстречу. Сергей Надсадин поручил департаменту еще раз выслушать пожелания инициативной группы дачников и отработать, если потребуется, в индивидуальном порядке с каждым.

Пенсионерка Антонина Ивановна пришла на прием к мэру с большим списком вопросов. Ее, как горожанку с активной жизненной позицией, волнуют все сферы жизни южносахалинцев. Мэр Сергей Надсадин поблагодарил Антонину Ивановну за неравнодушие и поручил отработать вопросы, которые находятся в компетенции администрации города. Так, департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка проведет внеочередной мониторинг магазинов, которые имеют статус социальных, на наличие положенного ассортимента продуктов. Департамент общественной безопасности и контроля проверит на соблюдение правил торговли несколько нестационарных торговых объектов в районе дома Антонины Ивановны.

- Мы рады, что в нашем городе так много людей с социально активной позицией. Личные приемы дают возможность людям нам напрямую говорить о том, что их не устраивает, какие моменты нужно исправить, на что обратить внимание. Таким образом мы получаем обратную связь, что очень важно для работы администрации по всем направлениям, - подвел итоги приема Сергей Надсадин.