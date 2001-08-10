Молодые семьи Южно-Курильска продолжают получать жилищные сертификаты
Многодетная семья Халиковых получила сертификат на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство дома. Вячеслав Власенко, мэр МО «Южно-Курильский городской округ», в торжественной обстановке вручил свидетельство Эльвире Халиковой, матери троих детей, сообщили ТИА "Острова" в администрации городского округа.
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Получение такой меры социальной поддержки стало возможным благодаря реализации госпрограммы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильём на 2014-2020 годы». В этом году возможность воспользоваться таким правом уже получили две молодые семьи Южно-Курильского района.
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Участником программы может стать молодая российская семья, в том числе и неполная молодая семья, состоящая из родителя и одного и более детей. Возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. Все они должны постоянно проживать в Сахалинской области. При предоставлении пакета необходимых документов, молодые люди могут получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или строительство частного жилья.
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Социальная выплата рассчитывается от среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, установленной правительством РФ.
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