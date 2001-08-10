Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2019
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18:36, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Молодые семьи Южно-Курильска продолжают получать жилищные сертификаты

Молодые семьи Южно-Курильска продолжают получать жилищные сертификаты

Многодетная семья Халиковых получила сертификат на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство дома. Вячеслав Власенко, мэр МО «Южно-Курильский городской округ», в торжественной обстановке вручил свидетельство Эльвире Халиковой, матери троих детей, сообщили ТИА "Острова" в администрации городского округа.

Получение такой меры социальной поддержки стало возможным благодаря реализации госпрограммы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильём на 2014-2020 годы». В этом году возможность воспользоваться таким правом уже получили две молодые семьи Южно-Курильского района.

Участником программы может стать молодая российская семья, в том числе и неполная молодая семья, состоящая из родителя и одного и более детей. Возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. Все они должны постоянно проживать в Сахалинской области. При предоставлении пакета необходимых документов, молодые люди могут получить социальную выплату на приобретение  жилого помещения или строительство частного жилья.

Социальная выплата рассчитывается от среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, установленной правительством РФ.

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