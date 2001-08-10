Архивный отдел Южно-Сахалинска проведет горячую линию
В пятницу, 15 февраля, архивный отдел городской администрации проведет горячую телефонную линию по вопросам получения государственных (муниципальных) услуг по следующим направлениям:
- выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов в электронном виде;
- обеспечение пользователям доступа к архивным документам, находящимся на хранении в архивной службе муниципального образования, в том числе в электронном виде;
- хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архивных фондов.
Звонки будут приниматься с 09.00 до 17.00 по телефону 300-829, доб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, уточнили ТИА «Острова» в мэрии.
Специалисты проведут разъяснительную работу по предоставлению услуг, регистрации личного кабинета на портале «Госуслуги», расскажут о преимуществах подачи заявлений в электронном виде.
Подробную консультацию о процедуре подачи заявки в электронной форме и практическую помощь по регистрации личного кабинета на Портале госуслуг можно получить в архивном отделе (ул. Ленина, 69) по вторникам с 09.30 до 13.00 и по четвергам с 09.00 до 13.00.
В автоматическом режиме прослушать методическую информацию о Портале госуслуг, о порядке регистрации личного кабинета на нем, о подтверждении личности в ЕСИА можно круглосуточно по телефону 300-690.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 15:18 6 Февраля Систему «Умный светофор» внедряют в Южно-Сахалинске
15:34 4 Февраля К «Детям Азии» в Южно-Сахалинске выпустили карту города
15:54 5 Февраля В южно-сахалинской «Матрёшке» принимают детей-инвалидов
16:50 5 Февраля Работники южно-сахалинского водоканала просят повысить им зарплату
16:35 11 Января Валерий Лимаренко: подготовка к играм «Дети Азии» идет по графику
16:53 14 Января Валерий Лимаренко распорядился закупить дополнительную снегоуборочную технику
16:01 15 Января Пятнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
15:15 25 Января Правительство Сахалинской области совместно с ПАО «Газпром» наращивают темпы газификации региона
Выбор редакции
- 17:52 Вчера В Луговом на время устранения повреждения на теплотрассе отключили отопление
- 16:30 Вчера На Сахалине презентовали медали игр «Дети Азии»
- 12:15 Вчера В дни «Детей Азии» в Южно-Сахалинске будут петь и плясать
- 11:52 Вчера Арест Mercedes-Benz S500 побудил сахалинца к исполнению судебных решений
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?