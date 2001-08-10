Архивный отдел Южно-Сахалинска проведет горячую линию

В пятницу, 15 февраля, архивный отдел городской администрации проведет горячую телефонную линию по вопросам получения государственных (муниципальных) услуг по следующим направлениям:

- выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов в электронном виде;

- обеспечение пользователям доступа к архивным документам, находящимся на хранении в архивной службе муниципального образования, в том числе в электронном виде;

- хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архивных фондов.

Звонки будут приниматься с 09.00 до 17.00 по телефону 300-829, доб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, уточнили ТИА «Острова» в мэрии.

Специалисты проведут разъяснительную работу по предоставлению услуг, регистрации личного кабинета на портале «Госуслуги», расскажут о преимуществах подачи заявлений в электронном виде.

Подробную консультацию о процедуре подачи заявки в электронной форме и практическую помощь по регистрации личного кабинета на Портале госуслуг можно получить в архивном отделе (ул. Ленина, 69) по вторникам с 09.30 до 13.00 и по четвергам с 09.00 до 13.00.

В автоматическом режиме прослушать методическую информацию о Портале госуслуг, о порядке регистрации личного кабинета на нем, о подтверждении личности в ЕСИА можно круглосуточно по телефону 300-690.