Тихоокеанское
информационное агентство
9 Февраля 2019
Сегодня 06:29
66,06|74,90|61,80
На территории четырех районов Сахалинской области установилась аномально холодная погода
10:59, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Архивный отдел Южно-Сахалинска проведет горячую линию

В пятницу, 15 февраля, архивный отдел городской администрации проведет горячую телефонную линию по вопросам получения государственных (муниципальных) услуг по следующим направлениям:

- выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов в электронном виде;

- обеспечение пользователям доступа к архивным документам, находящимся на хранении в архивной службе муниципального образования, в том числе в электронном виде;

- хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архивных фондов.

 Звонки будут приниматься с 09.00 до 17.00 по телефону 300-829, доб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, уточнили ТИА «Острова» в мэрии.

Специалисты проведут разъяснительную работу по предоставлению услуг, регистрации личного кабинета на портале «Госуслуги», расскажут о преимуществах подачи заявлений в электронном виде.

Подробную консультацию о процедуре подачи заявки в электронной форме и практическую помощь по регистрации личного кабинета на Портале госуслуг можно получить в архивном отделе (ул. Ленина, 69) по вторникам с 09.30 до 13.00 и по четвергам с 09.00 до 13.00.

В автоматическом режиме прослушать методическую информацию о Портале госуслуг, о порядке регистрации личного кабинета на нем, о подтверждении личности в ЕСИА можно круглосуточно по телефону 300-690.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?