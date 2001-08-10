Строительство новой школы в Шахтерске начнется в этом году

По поручению главы Сахалинской области Валерия Лимаренко в Углегорский район выехал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сергей Наумов. Он встретился с коллективом педагогов и родителями учеников школы №1 Шахтерска, сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики правительства региона.

Данное учебное заведение состоит из двух корпусов, соединенных крытым переходом. Один из них, 1956 года постройки, в декабре прошлого года признали аварийным. Второе здание, которое появилось в 1972 году, эксперты назвали ограничено работоспособным. Сейчас проводится сравнительная экспертиза, чтобы убедиться в том, что пребывание детей в здании до переезда в новую школу безопасно.

- Валерий Лимаренко поручил мне обсудить все сопутствующие вопросы с местными жителями и совместно определить место под строительство новой школы. Пришли к тому, что необходимо начать возведение важного социального объекта как можно скорее, ориентировочно, после подготовки проектной документации уже в ноябре-декабре этого года, - рассказал Сергей Наумов.

Жителями было предложено два варианта размещения школы. Первый - внутри микрорайона, что подразумевает снос двух жилых домов. Кроме того, этот вариант ограничен санитарной зоной. Второй, и более оптимальный - построить учебное здание на свободном участке земли, рядом со школой №2. Сейчас специалисты отрабатывают технические возможности размещения школы.

В ходе поездки в район Сергей Наумов также встретился с коллективом школы №2 Шахтерска. Педагоги озвучили свои проблемы.

- Недавно школа получила новый фасад, на очереди внутренние работы. В этом году здесь также будет реконструирован стадион, на эти цели из областного бюджета решено выделить 62 миллиона рублей, - отметил и.о. заместителя председателя правительства.

Кроме того, Сергей Наумов встретился с коллективом местного техникума. Стадион учебного заведения в ближайшее время передадут муниципалитету и реконструируют. После этого заниматься спортом здесь смогут не только учащиеся, но и все желающие.

Еще один решенный вопрос – организация в ведомственном спортивном зале МЧС работы секции единоборств. Такое пожелание ранее высказали местные жители.