Сахалин будет разбираться с мусором на примере Подмосковья
Сахалинская область планирует перенять опыт Московской области в обращении с отходами. В целесообразности такого подхода убедилась сахалинская делегация, в состав которой вошли министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Зайцев и вице-мэр города Южно-Сахалинска Александр Гринберг, посетившие мусоросортировочный комплекс, расположенный в городе Зарайск Московской области.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве ЖКХ, особенностью данного комплекса является расположение мусоросортировочных станций непосредственно на действующих полигонах. Еще одним комплексным компонентом являются места переработки органических остатков с целью получения технического грунта. Органика размещается в специальных буртах на территории завода и с использованием специальной системы созревания производится биогрунт. Полученное сырье можно использовать как для формирования грунта при благоустройстве, так и для последующей рекультивации полигонов. На формирование биогрунта уходит около 30% поступивших на сортировку отходов, 20% приходится на вторичные материальные ресурсы, 50% - RDF топливо. Последнее, при грамотном подходе, сможет послужить в качестве доступного дополнительного источника топлива.
- RDF-топливо – это действительно уникальный ресурс для создания резервного источника теплоснобжения. К примеру, мы рассматриваем возможность реализации проекта, в рамках которого, вблизи основных котельных, будем размещать небольшие, с целью дополнительного подогрева воды. Еще возможно строительство, на базе сахалинских сельскохозяйственных предприятий, тепличных комплексов на обогреве RDF топливом, - поделился Дмитрий Зайцев.
Уже в сентябре-октябре 2019 года планируется определения победителя с целью заключения концессионного соглашения на строительство в районе Южно-Сахалинска комплекса по сортировке и переработке отходов общей мощностью 150 тыс. тонн в год.
Помимо этого, Сахалинская область планирует перенять программно-технический опыт, реализуемый в Московской области. В регионе созданы три программных продукта увязанных между собой: АИС отходы электронный талон и РМИС (информационно-навигационная система). Благодаря этому, без электронного талона образователь и перевозчик мусора не могут сдать его на полигон. Согласование происходит с участием Министерства ЖКХ. Без согласования невозможно получить право въезда на объекты обращения и размещения, тем самым перекрывается возможность для нелегальных потоков.
Единая система позволяет контролировать весь объём мусора, с момента его образования до приёма на обработку. Тем самым система не оставляет возможности для «серых схем» перемещения и размещения ТКО.
Вторым положительным моментом является получение достоверной информации об объемах и потоках перемещения ТКО, что позволит более правильно планировать необходимые для решения задачи ресурсы.
Эта система позволяет в электронном пространстве отслеживать движение мусора и его реальный объем по итогам. Сейчас многие предприятия скрывают его и вывозят часть отходов на не санкционированные свалки, тем самым ухудшая экологическую обстановку области. После ее запуска мы сможем выявить всех нарушителей. А это уже ответственность, - добавил Дмитрий Зайцев.
Вторая коммуникационная технология создана для оперативного получения информации от населения и реагирования на внедряемые инициативы. Действующий в Московской области государственный портал позволяет вовлечь большое количество жителей в процесс управления и получить необходимый аналитический материал, а самое главное, оперативно решить возникающие на территории проблемы.
- Программа, получившая свое успешное развитие в Московской области, называется «Добродел». Это государственный портал, главная цель которого: получить обратную онлайн-связь от граждан, услышать их мнения и предложения и оперативно реагировать на входящий информационный поток. Мы планируем начать внедрение подобной программы уже 2019 году. В Московской области на ее реализацию ушло около двух лет. Я уверен, что подобная программа станет прекрасным помощником для наиболее результативного перехода на новую систему обращения с отходами в Сахалинской области», - пояснил Дмитрий Зайцев.
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