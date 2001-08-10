Чтение вслух в центре города, школьники-актеры и танцы 50+: южносахалинцы защитили свои проекты

В двадцатый раз в Южно-Сахалинске состоялась презентация проектов на соискание муниципального гранта «Мы и наш город».

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, организаторы отметили разнообразие тематики представленных работ. Так, например, об организации интеллектуального досуга летом задумались в областной библиотеке. Авторы проекта мечтают обустроить открытую летнюю площадку в сквере, которая станет местом встреч с историками, краеведами, писателями. Здесь же планируется проводить мастер-классы для детей и игры на логику и мышление для подростков.

Педагог ДДЮТ Валентина Шурыгина вместе с ребятами презентовали интерактивный арт-проект «Прививка счастья». Он создан в продолжение дела педагога и режиссера Лилии Юрьевны Шурыгиной, ушедшей из жизни два месяца назад. Многие годы Лилия Юрьевна вдохновляла ребят и приобщала их к искусству театра.

В детском саду «Малыш» подняли вопросы развития у дошколят эмоционального интеллекта. В результате опроса 500 родителей из нескольких ДОУ педагоги выяснили, что около 50 процентов респондентов ничего не знают об эмоциональном интеллекте. Подготовленный проект направлен на повышение информированности взрослых по этому вопросу, а также на обогащение эмоций у ребят.

«Мир без границ» хотят создать авторы одноименного проекта. По их задумке, молодым людям с ограниченными возможностями здоровья помочь в общении сможет Интернет. Освоив навыки видеосъемки и монтажа, они будут выкладывать в Сеть ролики собственного производства, обсуждать поднимаемую в них тему.

В случае победы клуб «Десантник» направит полученные средства на организацию похода по местам партизанских отрядов периода Русско-японской войны. Ребята повысят свои туристические навыки и знания о героических страницах истории малой родины.

НКО «Сахалинский танцевальный мир» вовлекает островитян от 50 до 80 лет в танцевальный калейдоскоп. Авторы проекта отмечают, что этот вид искусства положительно влияет на физическое и душевное здоровье старшего поколения и хотят приобщить к нему как можно больше сахалинцев зрелого возраста.

Как рассказала член конкурсной комиссии Татьяна Первухина, в этом году на конкурс подано 28 заявок (в 2018 году - 26). Есть соискатели, которые уже имели опыт реализации проекта, много и тех, кто впервые начинает заниматься социальным проектированием. Максимальная сумма гранта - 250 тысяч рублей. Итоги конкурса будут озвучены в конце февраля. Реализовать свои проекты южносахалинцы должны с апреля по октябрь.