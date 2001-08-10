Сахалинский губернатор продлил автобусы в Троицком и Новотроицком

Временный автобусный маршрут связал села Троицкое и Новотроицкое Анивского района с Южно-Сахалинском. Такое решение принял Валерий Лимаренко в ходе рабочей поездки в Анивский городской округ. К главе островного региона обратилась инициативная группа жителей Новотроицкого.

Как стало известно ТИА «Острова», по поручению врио губернатора с 8 февраля продлен муниципальный маршрут №256а. Теперь автобус будет следовать по юго-западной объездной дороге и совершать остановки на улицах Ленина, Сахалинской и Лермонтова в селах. Транспорт будет курсировать между населенными пунктами с получасовым интервалом.

– В Новотроицком идет активная жилая застройка, возводится новый жилой комплекс «Зеленая планета». Жители села и новоселы, большинство из которых работают и учатся в Южно-Сахалинске, не должны испытывать трудностей с регулярным транспортным сообщением, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Ранее село с областным центром связывал только межмуниципальный маршрут 111НТ, который совершает шесть рейсов в будние дни и три – на выходных. Также между Новотроицким и Троицким курсирует муниципальный автобус №106. За день он выполняет шесть рейсов, последний из которых в 18:30.

– Все желающие уже не вмещались. Утром многие едут на работу, в школу. Целой проблемой стало добраться из нашего села до амбулатории в Троицком, – поделилась жительница Новотроицкого Мария Тутикова. – Радует, что наши пожелания были услышаны, и мы сможем пользоваться кольцевым маршрутом.

Как рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри, сегодня разрабатывается новый межмуниципальный маршрут, который свяжет Троицкое, Новотроицкое и Южно-Сахалинск. 28 февраля пройдут общественные слушания, чтобы определить расписание и частоту рейсов, а также остановки, которые устроят жителей обоих сел Анивского городского округа. Далее на конкурсной основе определят перевозчика. Это займет несколько месяцев, однако Валерий Лимаренко поручил организовать на этот период временное сообщение для удобства жителей Анивского района.