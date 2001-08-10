Южносахалинцам напоминают о первой помощи при обморожении

Южносахалинцев призывают не допускать переохлаждения организма и беречься от обморожений. Чаще всего обморожения возникают при длительном пребывании на улице в зимний период, когда температура воздуха опускается ниже минус 10-20 градусов, особенно при высокой влажности и ветре. Физическое переутомление, вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, ослабление организма в результате перенесенных заболеваний, а также тесная и влажная одежда и обувь приводят к быстрому переохлаждению.

Дети и пожилые люди особенно подвержены переохлаждению, так как у одних терморегуляция организма еще не полностью сформирована, у других на фоне некоторых заболеваний может быть нарушена.

Планируя длительную прогулку на морозе, соблюдайте ряд простых правил, которые позволят избежать переохлаждения. Ознакомиться с памяткой о мерах профилактики и оказании первой помощи при обморожении можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1500/1443, добавили ТИА «Острова» в мэрии.