На территории четырех районов Сахалинской области установилась аномально холодная погода

С 9 по 11 февраля на территории Охинского, Ноглинского, Тымовского и Смирныховского районов прогнозируются сильные морозы с минимальными температурами до −34°C, местами до −39°C, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

Аномально низкие температуры могут послужить поводом для возникновения нештатных ситуаций. На данный момент все системы жизнеобеспечения и объекты экономики работают в штатном режиме. Дежурные, аварийно-спасательные, ремонтные и оперативные службы готовы к решению задач в сложившейся обстановке.

ГУ МЧС России по Сахалинской области напоминает, что при похолодании повышаются риски бытовых пожаров. Жителям необходимо тщательно следить за пожарной безопасностью в жилье и быть предельно внимательными в быту.