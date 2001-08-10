Южносахалинцы вносят предложения в будущую нацпрограмму развития Дальнего Востока

Авторами ярких предложений, которые вполне могли бы войти в будущую национальную программу развития Дальнего Востока, стали южно-сахалинские общественники. На круглом столе в областной библиотеке собрались профессора, педагоги, представители бизнеса, члены городского общественного совета и другие, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

Несмотря на то что мероприятие проводилось в будний день, в зале практически не было свободных мест. Это свидетельствует о том, что желающих внести свой вклад в улучшение качества жизни как в Южно-Сахалинске, так и на всем Дальнем Востоке достаточно. На круглый стол люди пришли со своими идеями, подчас смелыми и неординарными. Но большинство из этих предложений не лишены рационального зерна, а значит, имеют все шансы войти в главный документ всего Дальневосточного федерального округа - будущую национальную программу развития ДВ. Она рассчитана до 2025 года с горизонтом планирования еще на десять лет.

С ключевыми приоритетами работы администрации города на этот и последующие годы присутствующих знакомит первый вице-мэр Наталия Куприна. Она подчеркивает: весной прошлого года указом президента РФ были утверждены 12 новых национальных проектов, охватывающих все сферы жизни. Это демография, образование, комфортная городская среда, поддержка занятости населения, развитие науки, культуры и другие. Как отметила Наталия Куприна, эти нацпроекты сегодня ложатся в основу всех федеральных, региональных и муниципальных программ. Вместе с тем, подчеркивает первый вице-мэр, при их формировании очень важно учитывать инициативы и предложения, которые поступают от населения.

После небольшой вступительной речи настало время диалога. Одним из первых к нему подключился известный сахалинский преподаватель, профессор СахГУ Валерий Ефанов. Он затронул актуальную на сегодня тему - развитие профессионального образования на Дальнем Востоке. Молодые специалисты должны оставаться на малой родине и быть заинтересованы в развитии своих города, области. Кроме того, Валерий Ефанов выдвинул идею создания так называемого паспорта дальневосточника, дающего ряд льгот для людей, проживших в регионе более 20 лет.

Общественники также озвучили ряд идей. Самыми горячо обсуждаемыми были введение запрета на использование гаджетов в школах; создание отдельной дальневосточной программы льгот для малоимущего населения и нивелирование социального расслоения; повышение социальной ответственности бизнеса; увеличение бюджетных мест в государственных вузах; тщательный подход к освоению территорий, особенно в сфере агропромышленного комплекса.

Все предложения, как и на предыдущих встречах, были зафиксированы и приняты в работу. По словам модератора круглого стола, директора МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» Оксаны Семеновой, за неполный месяц от учителей, воспитателей детских садов, работников домов культуры, библиотек, сферы ЖКХ и других отраслей уже поступило свыше 60 предложений, претендующих на включение в национальную программу развития Дальнего Востока. Она также подчеркнула, что у инициативных горожан осталось совсем немного времени для того, чтобы озвучить свои интересные идеи. Так, до 12 февраля включительно для приема предложений открыты специальные урны, установленные в гимназии № 3, школе № 1, холле административного корпуса СахГУ и здании администрации города.