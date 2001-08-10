«Дети Азии» не повлияют на качество пассажирских перевозок в Южно-Сахалинске
Все автобусы МУП «Транспортная компания», работающие на пассажирских маршрутах в ГО «Город Южно-Сахалинск», выходят на линию в полном объеме. Сегодня это 162 транспортных средств средней и большой вместимости. Это же количество сохранится и в дни проведения I Международных зимних игр «Дети Азии» , сообщили ТИА "Острова" в мэрии.
В МУП «Транспортная компания» подчеркивают: ни один автобус не снят и не будет снят с пассажирских маршрутов на время соревнований.
- По нормативам в будние дни мы должны обеспечивать 100-процентное заполнение автобусами городских пассажирских маршрутов. Это 162 единицы. Сегодня утром из-за сильных морозов не смогли завести лишь два автобуса. Один должен был выйти на 18-й маршрут, другой на 20-й. Мы оперативно произвели замену и сразу же выпустили на линию другие автобусы, - подчеркивают на предприятии.
А что касается организации автобусного сообщения между инфраструктурными объектами игр «Дети Азии», МУП «Транспортная компания» ввело дополнительно еще 40 автобусов из резервов своего автобусного парка, общая численность которого составляет 222 единицы.
Опыт выпуска на городские улицы дополнительных автобусов для участников и волонтеров, а также для встречи массовых делегаций из аэропорта у «Транспортной компании» уже есть. В августе прошлого года предприятие осуществляло перевозку участников национального финала чемпионата молодых профессионалов WorldSkills.
Как и в прошлый раз, маршруты движения брендированных автобусов внесены в общую систему пассажирского транспорта города и отображаются в режиме онлайн (со всеми остановками) на сайте http://bus.yuzhno-sakh.ru/. Это маршруты с пометками ДА/К, ДА/C, ДА/З. Проезд на них для участников, организаторов и волонтеров I Международных зимних игр «Дети Азии» бесплатный. Чтобы им воспользоваться, необходимо предъявить именной бейдж, подчеркнули в МУП «Транспортная компания».
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