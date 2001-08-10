Тихоокеанское
информационное агентство
14 Февраля 2019
Сегодня 07:42
65,68|74,39|62,58
Сильная метель ожидается на территории Северо-Курильского района

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