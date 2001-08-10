В прошлом году за счет бюджета на материк слетали почти 9 тысяч сахалинских пенсионеров

В 2018 году 8 708 неработающих пенсионеров, проживающих на Сахалине и Курилах, воспользовались возможностью съездить на материк на отдых и компенсировать затраты на проезд за счет средств федерального бюджета. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Пенсионного фонда РФ по региону.

Из них 8 553 человека получили компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в виде возмещения фактически произведённых расходов, еще 155 жителей островов заранее получили специальные талоны на проезд. Всего на эти цели Отделением Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области в прошлом году было перечислено 234 млн 677 тыс. рублей.

В соответствии с законодательством компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно производится неработающим пенсионерам — получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Возмещение расходов производится за счет средств федерального бюджета. Бюджет ПФР на эти цели не расходуется. В данном случае, Пенсионный фонд Российской Федерации является исполнителем порученных ему государственных полномочий на оказание этой социальной услуги.

Компенсация неработающим пенсионерам предоставляется один раз в два года в двух вариантах. Первый — вернуть деньги за самостоятельно купленные билеты. Такой способ компенсации подходит тем, кто предпочитает купить билеты на необходимый вид транспорта за личные средства, а понесенные расходы на проезд возместить после возвращения с отдыха. Для получения компенсации достаточно представить в органы ПФР заявление с указанием места отдыха на территории Российской Федерации и приложить к нему проездные документы (билеты), подтверждающие целенаправленный проезд к данному месту отдыха.

Обращаем внимание, что оплате подлежит проезд к одному месту отдыха и при условии, что пенсионер понес расходы лично. Например, если родственник с помощью своей банковской карты произвел безналичную оплату билетов для пенсионера, то ПФР не возместит такие расходы.

Второй вариант компенсации — получить специальные талоны и использовать их для приобретения билетов. Основанием для выдачи талонов будет служить представленная пенсионером телеграмма или пригласительное письмо от принимающей стороны, а также любой документ, выданный пенсионеру организацией, оказывающей услуги по организации отдыха.

Отметим, что пригласительное письмо (телеграмма) может быть оформлено в произвольной форме и без каких-либо требований по нотариальному удостоверению подписи гражданина. Образец телеграммы представлен на сайте Пенсионного фонда РФ.

Решение о предоставлении этого вида компенсации территориальный орган ПФР принимает при наличии данных талонов. На сегодняшний день Отделением ПФР по Сахалинской области проводится государственная закупка на определение поставщика услуг по перевозке пенсионеров к месту отдыха и обратно в 2019 году. О наличии талонов будет сообщено дополнительно в средствах массовой информации и на сайте ПФР.