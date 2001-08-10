Апробация технологии печати экзаменационных материалов состоялась на Сахалине

12 февраля в Сахалинской области состоялась апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов и перевода бланков ответа участников в электронный вид. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области».

Данное мероприятие проводилось практически во всех субъектах РФ по рекомендации Рособрнадзора. Главная цель всероссийской апробации — проверка организационных и технологических решений, использующихся при проведении экзамена.

Накануне были организованы обучающие семинары всех специалистов, задействованных в тренировочных мероприятиях — это члены государственной экзаменационной комиссии, организаторы в аудиториях и вне аудиторий, технические специалисты.

На территории Сахалинской области тренировочное мероприятие началось в 10:00. В нем было задействовано три пункта проведения экзаменов в Аниве, Корсакове и Холмске. Апробация проходила по физике, участниками стали более 120 обучающихся 11 классов.

В ходе апробации в пунктах была проведена тренировка печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудитории, сканирование бланков регистрации и бланков ответов участников ЕГЭ, защищенной передачи бланков в электронном виде из ППЭ в региональный центр обработки информации (РЦОИ).

Стоит отметить, что репетиционный экзамен на территории Сахалинской области прошел в штатном режиме, без технических сбоев.