Тихоокеанское
информационное агентство
14 Февраля 2019
Сегодня 07:37
65,68|74,39|62,58
Сильная метель ожидается на территории Северо-Курильского района
15:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Специалисты сообщили, где 14 февраля рыбалка будет безопасной

14 февраля припай устойчив в заливе Мордвинова от 10 км до мыса Свободный, на удалении от берега до 1,5 км. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.

На других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский, Долинский и Макаровский районы) выходить на лёд не рекомендуется, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?