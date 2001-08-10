Специалисты сообщили, где 14 февраля рыбалка будет безопасной

14 февраля припай устойчив в заливе Мордвинова от 10 км до мыса Свободный, на удалении от берега до 1,5 км. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.

На других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский, Долинский и Макаровский районы) выходить на лёд не рекомендуется, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.