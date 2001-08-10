В четверг и субботу в Южно-Сахалинске ограничат движение транспорта

Временные ограничения для движения автотранспорта на время проведения спортивных состязаний в рамках I Международных зимних игр «Дети Азии» продолжают действовать на территории Южно-Сахалинска. ТИА «Острова» в мэрии рассказали, какие конкретно отрезки будут недоступны для движения и когда.

14 февраля:

- с 16.00 до 20.00 ограничат движение по пер. Алтайскому от ул. Венской до ул. Горького; с 17:45 от пл. Славы (по пер. Алтайскому до ул. Венской с остановкой у трамплинного комплекса) будет курсировать автобус, на котором все желающие смогут добраться до места соревнований.

16 февраля:

- с 13.00 до 22.00 ограничат движение по ул. Горнолыжной от волейбольного центра «Сахалин» до ул. Священномученика Илариона Троицкого;

- с 16.00 до 22.00 нельзя будет ездить по ул. Горького от ул. Тихоокеанской до пл. Победы, разрешено будет движение по кольцу лишь с юга на запад и с запада на юг;

- с 18.00 до 22.00 будет запрещено двигаться по Коммунистическому пр. от пр. Мира до ул. Дзержинского.