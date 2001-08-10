Сахалинским пожарным купили новенькие манекены

Пожарные Сахалинской области будут отрабатывать навыки спасения людей на специальных тренажерах-манекенах. Оборудование закуплено на средства областного бюджета в рамках региональной программы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и передано в муниципальные пожарные отряды для реализации проекта «Научись спасать жизнь». Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информполитики регионального правительства.

На Сахалин и Курилы поступили тренажеры-манекены двух типов – «Уникен» и «Петр», которые помогут отработать навыки по оказанию первой медицинской помощи и проводить тренировки по правильной переноске пострадавшего. Первый - является полной внешней имитацией человека. В области груди у него расположено специальное устройство, позволяющее провести имитацию массажа сердца и другие реанимационные мероприятия.

Манекен второго типа предназначен для отработки навыков тушения горящего тела и оказания помощи пострадавшему при пожаре. Он оборудован системой датчиков и устройств, предназначенных для имитации дыма. Манекен также имеет подвижное соединение тела с головой, а при правильном выполнении упражнения срабатывает светозвуковой индикатор.

Всего в пожарные отряды Сахалинской области направили 15 пар манекенов-тренажеров. Одна из них поступила в Невельское подразделение противопожарной службы. Руководители отряда уже включили в план учебных занятий личного состава отработку навыков спасения на манекенах.

По мнению заместителя начальника невельской пожарной части Павла Хоренко, подобные тренировки помогут спасти человеческие жизни.

— Сначала личный состав ознакомится с видеоинструкцией, а затем приступит к фактической отработке навыков спасения. Думаю, что эффект от занятий будет, работники смогут эффективнее применять свои знания на практике, — рассказал Павел Хоренко.

Напомним, в конце 2018 года в область Сахалинская область получила беспрецедентную партию противопожарного оборудования. Среди них - 275 ранцев противопожарных, 217 дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, 115 комплектов теплоотражающей одежды, 13 тепловизоров, 5 переносных дымососов, 15 пневматических прыжковых устройств.

Снаряжение закуплено в рамках региональной государственной программы «Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы».