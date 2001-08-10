Сахалинские девятиклассники прошли собеседование по русскому языку

На Сахалине более 5 тысяч учеников девятых классов прошли итоговое собеседование по русскому языку. Испытание, которое является, допуском к ГИА -9, впервые состоялось 13 февраля, сообщили ТИА "Острова" в региональном центре оценки качества образования Сахалинской области.

Итоговое собеседование направлено на проверку навыков устной и спонтанной речи у школьников. Участникам необходимо было выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором – собеседником.

- Школьники должны показать насколько хорошо они владеют русским языком. Задания итогового собеседования как раз на это направлены, - сказала советник министерства образования Сахалинской области Ольга Майорова.

Для оказания методической помощи и консультаций островным специалистам на Сахалин прилетел сотрудник из Федерального центра тестирования Сергей Тихомиров.

- Процедура новая, но во всех регионах было проведено несколько апробаций. Специалисты органов образования, директора и учителя школ, да и сами ученики готовы, - отметил Сергей Тихомиров.

Оцениваться итоговое собеседование будет по критериям, среди которых грамотность, правильность чтения, произношения, умение излагать мысли и др. По регламенту на выполнение работы отводится 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут. В аудитории во время собеседования находятся эксперт и экзаменатор - собеседник.

- По русскому языку и литературе у меня 4 и 5. К итоговому собеседованию хорошо готовился - читал много литературы, пересказывал тексты, использовал при этом различные цитаты, - поделился девятиклассник Андрей Рубин.

- Сама процедура итогового собеседования очень интересна. Главное не волноваться и быть открытым. В повседневной жизни мы каждый день читаем тексты, общаемся друг с другом, - отметил ученик 9 класса Юрий Кашпурович.

Итоговое собеседование оценивается по системе «зачет» и «незачет». Для успешной сдачи девятиклассникам достаточно получить 10 баллов. Сдать повторно школьники смогут в дополнительные дни 13 марта и 6 мая.