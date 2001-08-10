Южно-сахалинским УК напоминают о расчистке кровель
Резкие перепады дневной и ночной температур могут провоцировать сход снежных масс и наледи. Администрация Южно-Сахалинска требует от управляющих компаний и ТСЖ, обслуживающих многоквартирные жилые дома, тщательно следить за состоянием кровель, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.
Руководителям управляющих организаций и ТСЖ напоминают об административной ответственности за несвоевременную уборку снежно-ледяных образований на кровлях жилых домов в зимний период. Для юридических лиц штраф составляет от 15 до 50 тыс. рублей, при повторном нарушении - от 50 до 300 тыс. рублей.
Кроме того, организации несут ответственность за причинение вреда здоровью в связи со сходом обледеневших снежных масс с крыш, а также за порчу имущества граждан. Это касается и собственников, и арендаторов административных зданий.
Напоминаем, что владельцы балконов верхних этажей жилых домов также несут ответственность за своевременное устранение с них сосулек и наледи.
Обращаем внимание жителей города, что в зимний период в целях безопасности запрещено оставлять транспортные средства на расстоянии менее 10 метров от зданий. Горожан призывают быть бдительными и обращать внимание на объявления о возможном сходе снега с кровли.
При обнаружении такой угрозы жителям необходимо обращаться в управляющие компании, обслуживающие жилфонд, а в случае отсутствия надлежащей реакции - в управление мониторинга городского хозяйства по телефону 300-461 (добавочные от 2 до 9) или в единую диспетчерскую службу 112.
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