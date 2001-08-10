На южно-сахалинские автобусы ищут 50 водителей
МУП «Транспортная компания» Южно-Сахалинска приглашает на работу водителей пассажирских автобусов. Сегодня на предприятии 372 водителя, работающих на городских и пригородных маршрутах. Вместе с тем штатное расписание МУП «Транспортная компания» позволяет трудоустроить еще порядка 50 человек, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.
Как рассказал директор предприятия Александр Подолян, водителям, как и всем сотрудникам, предоставляется полный соцпакет. Заработная плата - достойная и без задержек. Кроме того, каждому водителю бесплатно предоставляется форма - брендированные фуражка, рубашка и галстук. Есть специальный учебный центр для повышения квалификации сотрудников.
Но самое главное - транспортный парк предприятия, это новые современные автобусы. За последние несколько лет администрацией Южно-Сахалинска при поддержке регионального правительства приобретено более 200 единиц пассажирской техники, в том числе работающей на экологически чистом газомоторном топливе. Сейчас МУП «Транспортная компания» обслуживает 26 городских и пригородных маршрутов. Каждый день на линии более 160 автобусов.
Регулярно техника проходит обслуживание в сервисном центре предприятия. На сегодняшний день 98% единиц пассажирского транспорта находится в исправном состоянии.
- Работать на новом автобусе - одно удовольствие, - признается водитель Михаил Шелипов.
В коллектив МУП «Транспортная компания» он пришел полтора года назад. Всегда внимательный на дороге, вежливый с пассажирами, Михаил сегодня один из образцовых сотрудников предприятия. Его ценит начальство и уважают горожане. Зачастую совершенно незнакомые люди звонят в компанию со словами благодарности.
- Поначалу это было непривычно, а затем взяла гордость за то, что такой человек, как Михаил, работает у нас. Он очень внимательный: если везет детей, особенно младших школьников, обязательно проследит, чтобы ребенка на остановке встретили, всегда окажет, если необходимо, помощь пассажирам, смотрит за порядком в автобусе. Он работает на одном из главных городских маршрутов - 81-м, который связывает Дальнее и Южно-Сахалинск. И за все время к нему не было ни одного замечания, - рассказывает начальник отдела перевозок МУП «Транспортная компания» Илья Гущин.
Сам Михаил немногословен. Говорит: делаю то, что люблю. Любит быть рядом с людьми. Обожает детей. У самого их четверо. Каждый день для него - не просто рабочие часы, а возможность принести пользу пассажирам и родному городу.
- Конечно, бывает всякое - такая работа. И люди попадаются разные. Но на тех, кто заходит в автобус с отрицательным настроем, у меня уже иммунитет. Бывают и возмущения, когда из соображений безопасности и не в противовес правилам дорожного движения мы не можем остановиться там, где того хотят некоторые пассажиры. Они желают мне, в кавычках, всего хорошего, а я им - без кавычек - хорошего дня. Вместе с тем позитивных людей сейчас стало больше. Вот для них и хочется добросовестно работать каждую смену с раннего утра до позднего вечера, - признается Михаил.
Чтобы конфликтных ситуаций было как можно меньше, а водителям и пассажирам максимально комфортно, помимо плановых занятий по повышению квалификации с сотрудниками МУП «Транспортная компания» регулярно работают профессиональные психологи. Все это, отмечают на предприятии, приносит свои результаты – люди дорожат своей работой. Лучших своих сотрудников, таких как водитель Шелипов, Транспортная компания старается всячески поощрять и премировать.
Узнать подробную информацию о приеме на работу, а также требования, которые МУП «Транспортная компания» предъявляет к потенциальным водителям, можно по телефону 312-863, доб. 1, 2, 3, в рабочие дни.
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