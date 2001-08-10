Пенсионный фонд на Сахалине ответит на вопросы о проезде пенсионеров

Сахалинское отделение Пенсионного фонда РФ проводит «горячую линию» по вопросам компенсации стоимости проезда пенсионеров к месту отдыха в 2019 году.

Завтра, 15 февраля, с 10:00 до 12:00 часов специалисты отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области ответят на вопросы граждан о предоставлении специальных талонов для проезда к месту отдыха и обратно в 2019 году, а также о компенсации стоимости самостоятельно купленных билетов.

Получить консультацию без предоставления персональных данных либо уточнить информацию о наличии талонов можно и в онлайн-режиме, вступив в официальную группу областного Отделения ПФР в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук».

Телефоны «горячей линии»: (4242) 49-55-91, 49-55-92, 49-55-93.