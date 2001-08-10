Южно-сахалинский художник продолжает затягивать снос аварийного здания на улице Моторной

Южносахалинец Владимир Овченков, который отказывается покинуть аварийный дом на ул. Моторной и перевезти хранящиеся там картины в другое помещение, которое под мастерскую предлагает муниципалитет, продолжает незаконно находиться в здании, чем подвергает свою жизнь и жизнь посетителей опасности. Такую позицию высказывает мэрия областного центра.

Как стало известно ТИА «Острова», в 2007 году Владимиру Овченкову по договору безвозмездного пользования было передано муниципальное нежилое помещение площадью 53,8 кв. м. в доме на ул. Моторной, 13. В нем мужчина жил и оборудовал мастерскую, где хранил свою частную коллекцию картин. Шлакоблочный дом постройки начала 1960-х годов с печным отоплением без каких-либо удобств был признан непригодным для проживания. Жильцов расселили по городской программе переселения. В доме осталась только мастерская. Помещения Владимир Овченков был обязан вернуть администрации города, но не сделал этого своевременно и сейчас продолжает жить и работать в аварийном доме, препятствуя его сносу.

Администрация Южно-Сахалинска на протяжении ряда лет неоднократно предупреждала Владимира Овченкова о том, что находиться в строении небезопасно и он должен освободить помещение. Жилье у мужчины есть, поэтому администрация предлагала альтернативные варианты для размещения его частной коллекции картин и занятий творчеством: муниципальные помещения под галерею или земельные участки под строительство объекта культурного назначения. Однако южносахалинца эти предложения не интересовали.

В 2016 году вышло постановление о сносе аварийного дома. Из-за того, что Владимир Овченков отказывается съехать, снос задерживается. Вместе с тем состояние конструкций ветхого здания угрожает жизни и здоровью всех, кто находится в используемом под мастерскую помещении. Кроме того, земельный участок под аварийным зданием предназначен для строительства многоквартирного дома, переселения в который ждут семьи горожан по программе расселения ветхого жилья. Но строительство также невозможно начать.

Более того, в администрацию поступило представление прокуратуры г. Южно-Сахалинска об устранении нарушений действующего законодательства, где указано, что муниципалитет обязан исполнить решение суда и принять меры по сносу выведенного из эксплуатации жилого дома. За угрозу жизни и здоровью, которую создает для окружающих недемонтированное здание, ответственность возложена на муниципалитет.

Отметим, мэрия до последнего не принимала радикальные меры по выселению Владимира Овченкова, надеясь прийти к мирному решению.

Теперь к диалогу администрации города и Владимира Овченкова подключилась общественная палата Сахалинской области. Как отметила в ходе встречи председатель комиссии по общественному контролю и вопросам развития гражданского общества Светлана Швец, общественная палата изучила всю имеющуюся по этой ситуации информацию и документы, также общественникам известны мнения сторон.

- Владимир Владимирович занимается хорошим делом, у него интересные идеи. Между тем есть решение суда и представление прокуратуры о расселении и сносе здания, - говорит Светлана Швец. - Сегодня мы услышали, что администрация по-прежнему готова предоставить помещение, где можно хранить картины и работать. Мы думаем, это хорошее предложение для размещения частной коллекции, и надеемся, что Владимир Владимирович примет его.

Помещение площадью 60 кв. м на первом этаже благоустроенного пятиэтажного дома по ул. Ленина администрация готова предоставить бесплатно. У муниципалитета для общественных организаций разработана система грантов, которые можно использовать в том числе на оплату коммунальных услуг (сейчас за дом на ул. Моторной горожанин ничего не платит). Специалисты администрации разъяснили все подробности Владимиру Овченкову. Кроме того, ему будет оказана безвозмездная помощь по перевозу картин и имущества на новое место.

В свою очередь общественная палата внесет в национальную стратегию по развитию Дальнего Востока предложение о создании в Сахалинской области Музея моря, где в том числе сможет разместиться экспозиция Владимира Овченкова. Но это перспектива нескольких лет, поэтому сейчас художнику необходимо оперативно решить, где будет храниться его частная коллекция после сноса аварийного здания.

Администрация Южно-Сахалинска продолжит работу по освобождению помещений аварийного дома.