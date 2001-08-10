15 февраля у Дома правительства развернется большая ярмарочная площадка

Большая ярмарочная площадка в пятницу, 15 февраля, с 15.00 до 18.00 развернется на площади перед Домом правительства в Южно-Сахалинске. Мероприятие посвящено закрытию I Зимних международных спортивных игр «Дети Азии», сообщили ТИА "Острова" в мэрии города.4

Гости и жители областного центра смогут приобрести сувениры и товары местных производителей в упакованном виде. В этот день будут представлены рыбная и морепродукция 11 островных компаний, кондитерские и сырные изделия. Также на ярмарке можно будет купить сувенирную продукцию спортивной тематики, с символикой островного региона и игр «Дети Азии».

Кроме того, в рамках закрытия Игр пройдет большое ярмарочное гулянье «Встречаем гостей». Гости смогут насладиться выступлениями творческих коллективов города, принять участие в розыгрыше призов и игровых аукционах, а также посетить интерактивные площадки и аттракционы.