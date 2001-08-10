Тихоокеанское
информационное агентство
15 Февраля 2019
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На льду у юго-восточного побережья Сахалина не осталось безопасных для рыбалки мест
15:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Циклон продолжит оказывать влияние на Северо-Курильск

15 февраля на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильная метель при ветре 20-25 м/с, видимость 500 метров и менее, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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