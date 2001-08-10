О поведении в быту и истории противопожарной службы рассказали южно-сахалинским школьникам
Пожарно-техническую выставку посетили учащиеся южно-сахалинской Восточной гимназии. Во время занятия 26 школьникам рассказали об истории пожарной охраны в островном регионе. Также они ознакомились с противопожарным оборудованием, сообщили ТИА "Острова" в управлении противопожарной службы.
Работник управления противопожарной службы Сахалинской области Татьяна Поликарпова объяснила детям, почему дома необходимо наличие первичных средств пожаротушения и датчиков, фиксирующих возникновение пожара.
– Дети заинтересовались тем, какие действия в быту могут вызвать возгорание и как себя вести при возникновении огня. Они активно вступали в диалог, и мы обсудили правильное поведение дома, чтобы избежать пожароопасных последствий, – отметила Татьяна.
Школьники узнали о боевой одежде пожарных, подвигах борцов с огнем и первопроходцах пожарной охраны на Сахалине.
– Я узнала, что в разное время у пожарных были разные каски. Сначала они были блестящими, потому что такая поверхность хорошо отражала тепло, и голова дольше не подвергалась воздействию больших температур. В военное время они были больше похожи на солдатские, потому что была опасность попадания осколков и пуль. А потом каски стали делать из пластика, – рассказала ученица Дана Паранозова.
Для закрепления услышанного дети поучаствовали в викторине. Они обсудили правила безопасного поведения в быту и на примерах узнали, как себя вести в случае возникновения пожара.
Экскурсии на пожарно-технической выставке проводятся регулярно. Ежемесячно в них участвуют больше 300 человек, среди которых присутствуют не только дети, но и туристы, и жители областного центра. Темы занятий с гостями постоянно меняются, поэтому посетившие выставку повторно смогут узнать много нового для себя.
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