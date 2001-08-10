Делегация школьников из Республики Корея посетила Сахалин

Знакомство с русской культурой, традициями, достопримечательностями областного центра: школьники из Республики Корея посетили Сахалин. На острове иностранные гости пробыли четыре дня с 11 по 14 февраля, сообщили ТИА «Острова» в региональном центре оценки качества образования Сахалинской области.

Первое, что удивило гостей - это холодная погода.

- Это моя первая поездка в Россию. Впечатления от поездки потрясающие! Нас приняли очень дружелюбно, гостеприимно и тепло, так что холода оказались не страшны, - поделился впечатлениями Ун Чонг Го.

На Сахалине для подростков из Страны утренней свежести была подготовлена интересная программа: обучающее занятие, мастер-класс, посещение музейно-мемориального комплекса «Победа», краеведческого музея, кафедрального собора, детский технопарк «Кванториум – Сахалин» и соревнований в рамках зимних международных спортивных игр «Дети Азии». На протяжении всего визита иностранные гости проживали в семьях сахалинцев.

Прикоснуться лучше к русской культуре иностранные гости смогли на организованном мастер-классе по изготовлению тряпичной куклы и обучающем уроке русского языка. Под руководством учителя изобразительного искусства гимназии №2 Ирины Полькиной ребята создали из лоскутков ткани куклу «Северная берегиня». Считается, что эта народная кукла приносит в семьи благополучие. Меньше чем за час благодаря слаженной работе сахалинские и корейские школьники сделали замечательный сувенир.

Не менее интересно прошел обучающий урок по русскому языку. Преподаватель корейского языка гимназии №2 Александра Смирнова предложила иностранным школьникам не просто изучить алфавит, а проявить при этом фантазию и творчество. Ребята представляли, на что похожа та или иная буква алфавита.

- Очень понравился мастер-класс по созданию тряпичной куклы. Это здорово, что мы сделали ее сами. Вообще мне нравится в гостях на Сахалине, жить и общаться в русской семье, - сказал Донг Вон Жанг.

На память о поездке на Сахалин школьникам из Кореи подарили сувениры, сладкую продукцию местных производителей и памятные фотоальбомы, на страницах которого собраны яркие моменты пребывания на острове.

Визит иностранных школьников на Сахалин стал возможен благодаря подписанному в 2016 году протоколу о сотрудничестве в сфере образования между министерством образования Сахалинской области и Департаментом образования провинции Канвон-до Республики Корея. А в марте на Сахалин прилетит делегация школьников из Северной Кореи.

- В перспективе планируется не только проводить подобные обмены, но и приглашать школьников из Кореи на интенсивную образовательную программу по русскому языку, которую мы проводим в рамках работы с одаренными детьми Сахалина, - отметила заместитель директора Регионального центра оценки качества образования Сахалинской области Людмила Сакович.