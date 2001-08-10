Для сахалинского центра одаренных детей ищут логотип и имя
Сахалинские школьники могут предложить свои варианты названия и логотипа Центра поддержки и выявления одаренных детей. Как стало известно ТИА "Острова", центр был создан в декабре 2018 года и функционирует на базе Регионального центра оценки качества образования Сахалинской области. Под началом центра реализуются практики по выявлению одаренных детей, проводятся олимпиады, конкурсы, научно-исследовательские конференции. В настоящее время в центре ведется работа по разработке названия и логотипа. Подключиться к творческому процессу предлагают сахалинским школьникам.
- Не случайно к идее создания логотипа и названия мы решили подключить сахалинских ребят. Все мероприятия, организованные центром, направлены на школьников и поэтому хотелось бы, чтобы они тоже смогли предложить свои варианты названий или логотипа, - сказала руководитель Центра поддержки и выявления одаренных детей Людмила Сакович.
Творческие работы принимаются с 15 февраля по 15 марта. В конкурсе могут принять участие ученики 5-11 классов общеобразовательных организаций Сахалинской области. По условиям конкурса каждый участник может представить на суд жюри неограниченное количество работ в одной или двух номинациях одновременно. Организаторы отмечают, что предложенные названия должны быть благозвучными, на русском языке, не вызывать отрицательных ассоциаций и состоять из одного-трех слов. В качестве логотипа принимаются работы выполненные в любой технике, графические работы форматом А4.
В апреле состоится подведение итогов конкурса и вручение диплома, специального приза победителю.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
- 16:49 11 Февраля Трое жителей Невельска до смерти запинали должника
18:08 13 Февраля Старшеклассницы Южно-Сахалинска преобразятся к выпускному балу
- 16:34 13 Февраля Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
15:15 25 Января Правительство Сахалинской области совместно с ПАО «Газпром» наращивают темпы газификации региона
14:14 31 Января Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
11:51 31 Января Крупнейшая строительная компания Китая заинтересована в сотрудничестве с Южно-Сахалинском
09:09 1 Февраля Жители Сахалинской области в феврале получат первые квитанции за вывоз и утилизацию мусора
Выбор редакции
- 15:12 Вчера Корсаковские депутаты фракции «Единая Россия» решают проблемы жителей
- 13:20 Вчера 16 февраля в Южно-Сахалинске на время спортивных мероприятий ограничат движение транспорта
- 09:40 Вчера Главный пристав Сахалинской области встретится с жителями Холмского района
- 17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?