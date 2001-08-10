Для сахалинского центра одаренных детей ищут логотип и имя

Сахалинские школьники могут предложить свои варианты названия и логотипа Центра поддержки и выявления одаренных детей. Как стало известно ТИА "Острова", центр был создан в декабре 2018 года и функционирует на базе Регионального центра оценки качества образования Сахалинской области. Под началом центра реализуются практики по выявлению одаренных детей, проводятся олимпиады, конкурсы, научно-исследовательские конференции. В настоящее время в центре ведется работа по разработке названия и логотипа. Подключиться к творческому процессу предлагают сахалинским школьникам.

- Не случайно к идее создания логотипа и названия мы решили подключить сахалинских ребят. Все мероприятия, организованные центром, направлены на школьников и поэтому хотелось бы, чтобы они тоже смогли предложить свои варианты названий или логотипа, - сказала руководитель Центра поддержки и выявления одаренных детей Людмила Сакович.

Творческие работы принимаются с 15 февраля по 15 марта. В конкурсе могут принять участие ученики 5-11 классов общеобразовательных организаций Сахалинской области. По условиям конкурса каждый участник может представить на суд жюри неограниченное количество работ в одной или двух номинациях одновременно. Организаторы отмечают, что предложенные названия должны быть благозвучными, на русском языке, не вызывать отрицательных ассоциаций и состоять из одного-трех слов. В качестве логотипа принимаются работы выполненные в любой технике, графические работы форматом А4.

В апреле состоится подведение итогов конкурса и вручение диплома, специального приза победителю.