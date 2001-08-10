Тихоокеанское
информационное агентство
16 Февраля 2019
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Сахалинцев просят заблаговременно приходить на закрытие игр «Дети Азии»
13:20, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

16 февраля в Южно-Сахалинске на время спортивных мероприятий ограничат движение транспорта

В субботу, 16 февраля, на время проведения спортивных состязаний в рамках I Международных зимних игр «Дети Азии» в Южно-Сахалинске будут введены временные ограничения для движения автотранспорта.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, с 13.00 до 22.00 не будет проезда по ул. Горнолыжной от волейбольного центра «Сахалин» до ул. Священномученика Илариона Троицкого (в том числе закроют въезд на парковку); с 16.00 до 22.00 нельзя будет двигаться по ул. Горького от ул. Тихоокеанской до пл. Победы, разрешено будет движение по кольцу лишь с юга на запад и с запада на юг; с 18.00 до 22.00 будет запрещено двигаться по Коммунистическому пр. от пр. Мира до ул. Дзержинского.

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