16 февраля в Южно-Сахалинске на время спортивных мероприятий ограничат движение транспорта

В субботу, 16 февраля, на время проведения спортивных состязаний в рамках I Международных зимних игр «Дети Азии» в Южно-Сахалинске будут введены временные ограничения для движения автотранспорта.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, с 13.00 до 22.00 не будет проезда по ул. Горнолыжной от волейбольного центра «Сахалин» до ул. Священномученика Илариона Троицкого (в том числе закроют въезд на парковку); с 16.00 до 22.00 нельзя будет двигаться по ул. Горького от ул. Тихоокеанской до пл. Победы, разрешено будет движение по кольцу лишь с юга на запад и с запада на юг; с 18.00 до 22.00 будет запрещено двигаться по Коммунистическому пр. от пр. Мира до ул. Дзержинского.