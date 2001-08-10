Вопросы теплоснабжения в Луговом решают поэтапно

Силами Сахалинской коммунальной компании организован контроль за работой теплотрассы, которая обеспечивает теплом дома Лугового. Ежедневно специалисты службы эксплуатации производят обходы с прибором по определению мест повреждений. На сегодняшний день новых аварийных участков не обнаружено. Параметры теплоносителя по температуре и давлению соответствуют нормативным, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.

Управляющие компании ООО «Дальтехсервис» и ООО «Луговое», обслуживающие жилые дома, проинформированы о необходимости в случае возникновения аварии выполнить ряд мероприятий, чтобы обезопасить внутридомовые системы теплоснабжения от перемерзания.

Отметим, общая протяженность теплотрассы, питающей Луговое, почти 6 километров. Она пролегает от ТЭЦ-1 до ГУСП «Комсомолец». Большая часть теплотрассы «воздушная» (проходит на поверхности). Практически все участки, которые находятся под землей, были капитально отремонтированы в предыдущие годы. Оставшийся отрезок протяженностью 250 метров, на котором сейчас и происходят повреждения, включен в программу ремонтов СКК на 2019 год. В межотопительный период он будет заменен. Собственником теплотрассы является ПАО «Сахалинэнерго», ремонтные работы согласованы.

Мэр Сергей Надсадин поручил обеспечить стабильное теплоснабжение жителей Лугового в отопительный период. Принято решение о строительстве временной теплотрассы, которая поможет безаварийно закончить сезон. Она будет аналогична той, которую использовали во время ремонта сетей на ул. Емельянова. Аварийный участок будет выведен из эксплуатации.

Руководство АО СКК приняло решение произвести перерасчет за те дни, когда проходили работы по устранению утечек. Он будет отображен в квитанциях за февраль, которые потребители получат в марте.

Сахалинская коммунальная компания обращает внимание горожан: в случае если в жилом помещении недостаточно тепло или радиаторы отопления прогреваются неравномерно, прежде всего необходимо обратиться в обслуживающую организацию (УК, ТСЖ, ЖСК). Она в свою очередь приглашает представителей СКК для совместного обследования системы теплоснабжения дома и составления акта. Именно акт является основанием для перерасчета.

Также можно оставить заявку в диспетчерской службе АО СКК по телефонам: 72-30-13, 72-33-89 (круглосуточно), либо в тепловой инспекции компании: 45-43-22. Кроме того, еженедельно по четвергам с 11.00 до 15.00 Сахалинская коммунальная компания проводит «горячую линию» по телефону 8-800-250-64-53 (звонок бесплатный).