20 педагогов Южно-Сахалинска поборются за звание лучшего учителя года
В областной столице 19 февраля на базе школы № 26 состоится церемония открытия муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2019».
В первый день конкурсных испытаний 20 педагогов из дошкольных и общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска проведут самопрезентации (визитные карточки). Участники расскажут о себе, почему они выбрали профессию учителя, в чем, по их мнению, заключается миссия педагога, а также поделятся собственным опытом и подходом к образованию, сообщили ТИА "Острова" в мэрии города.
Напомним, традиционно конкурс проводится в два этапа: заочный (авторские разработки, отражающие инновационный опыт работы и демонстрирующие качество представления образовательной информации в Интернете) и очный, в ходе которого участники должны будут провести открытые уроки, классный час с родителями, мастер-класс по заранее определенной теме и другое.
Педагоги, которые успешно выдержат первые пять конкурсных испытаний, пройдут в финал, где участникам, работая в команде, предстоит подготовить образовательный проект, посвященный Году театра.
Победителей в номинациях «Учитель года-2019», «Лучший педагог дошкольного образования-2019» и «Педагогический дебют-2019» объявят на торжественной церемонии закрытия конкурса в марте.
Программа конкурса:
19 февраля
Открытие конкурса, самопрезентация участников, СОШ № 26 (ул. Комсомольская, 300). Начало в 13.00.
20 февраля
Методический семинар, лицей № 1 (ул. Комсомольская, 191а). Начало в 09.00.
21 февраля
Предметные уроки, СОШ № 26 (ул. Комсомольская, 300). Начало в 08.30.
Образовательная деятельность, д/с № 4 «Лебедушка» (ул. Ленина, 327в). Начало в 09.00.
22 февраля
Мастер-класс, лицей № 1 (ул. Комсомольская, 191а). Начало в 09.00.
25 февраля
Классный час, СОШ № 26 (ул. Комсомольская, 300). Начало в 08.30.
Досуговая деятельность, д/с № 4 «Лебедушка» (ул. Ленина, 327в). Начало в 09.00.
26 февраля
Образовательный проект, посвященный Году театра, лицей № 1 (ул. Комсомольская, 191а). Начало в 09.00. Защита проекта в 13.00.
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