20 педагогов Южно-Сахалинска поборются за звание лучшего учителя года

В областной столице 19 февраля на базе школы № 26 состоится церемония открытия муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2019».

В первый день конкурсных испытаний 20 педагогов из дошкольных и общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска проведут самопрезентации (визитные карточки). Участники расскажут о себе, почему они выбрали профессию учителя, в чем, по их мнению, заключается миссия педагога, а также поделятся собственным опытом и подходом к образованию, сообщили ТИА "Острова" в мэрии города.

Напомним, традиционно конкурс проводится в два этапа: заочный (авторские разработки, отражающие инновационный опыт работы и демонстрирующие качество представления образовательной информации в Интернете) и очный, в ходе которого участники должны будут провести открытые уроки, классный час с родителями, мастер-класс по заранее определенной теме и другое.

Педагоги, которые успешно выдержат первые пять конкурсных испытаний, пройдут в финал, где участникам, работая в команде, предстоит подготовить образовательный проект, посвященный Году театра.

Победителей в номинациях «Учитель года-2019», «Лучший педагог дошкольного образования-2019» и «Педагогический дебют-2019» объявят на торжественной церемонии закрытия конкурса в марте.

Программа конкурса:

19 февраля

Открытие конкурса, самопрезентация участников, СОШ № 26 (ул. Комсомольская, 300). Начало в 13.00.

20 февраля

Методический семинар, лицей № 1 (ул. Комсомольская, 191а). Начало в 09.00.

21 февраля

Предметные уроки, СОШ № 26 (ул. Комсомольская, 300). Начало в 08.30.

Образовательная деятельность, д/с № 4 «Лебедушка» (ул. Ленина, 327в). Начало в 09.00.

22 февраля

Мастер-класс, лицей № 1 (ул. Комсомольская, 191а). Начало в 09.00.

25 февраля

Классный час, СОШ № 26 (ул. Комсомольская, 300). Начало в 08.30.

Досуговая деятельность, д/с № 4 «Лебедушка» (ул. Ленина, 327в). Начало в 09.00.

26 февраля

Образовательный проект, посвященный Году театра, лицей № 1 (ул. Комсомольская, 191а). Начало в 09.00. Защита проекта в 13.00.