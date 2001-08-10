Машины жителей Южно-Сахалинска не помешали провести «Дети Азии»
Дорожная обстановка в местах проведения соревнований игр «Дети Азии» всю неделю была спокойной. Южносахалинцы проявили сознательность, и за последнюю неделю не было зафиксировано ни одного факта принудительной эвакуации автомобилей, припаркованных под запрещающими знаками в местах проведения соревнований либо проживания участников игр «Дети Азии», сообщили ТИА «Острова» в администрации города.
Как рассказали в департаменте общественной безопасности и контроля, ежедневно в городе дежурят несколько эвакуаторов и экипажей ГИБДД. Службы следят за тем, чтобы автомобилисты не парковали свои транспортные средства в зоне действия знаков, запрещающих стоянку. И, по словам специалистов, это принесло результаты - с понедельника, 11 февраля, ни одного автомобиля рядом с объектами «Детей Азии» не было эвакуировано.
- Мы благодарны горожанам за то, что они прислушались к нашим призывам, не оставляли автомобили в неположенных местах, тем самым внесли свой вклад в обеспечение безопасности участников и гостей Первых зимних международных игр «Дети Азии». Безусловно, плановые рейды совместно с ГИБДД по профилактике незаконной стоянки под запрещающими знаками будут продолжены, - отметили в департаменте общественной безопасности и контроля.
Всего же с 21 января с улиц Южно-Сахалинска принудительно было эвакуировано 56 автомобилей. Их владельцы заплатили штрафы за нарушение правил дорожного движения, а также компенсировали расходы на работу эвакуатора и пребывание авто на штрафстоянке. В среднем один такой случай обходится нерадивому автолюбителю в 4500 рублей.
Напоминаем, сообщить о фактах незаконной стоянки транспортных средств на городских улицах, особенно у объектов социальной сферы (школ, больниц, поликлиник и т. п.), горожане могут в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Сахалинской области по телефону 789-497.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
- 16:49 11 Февраля Трое жителей Невельска до смерти запинали должника
18:08 13 Февраля Старшеклассницы Южно-Сахалинска преобразятся к выпускному балу
- 16:34 13 Февраля Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
15:15 25 Января Правительство Сахалинской области совместно с ПАО «Газпром» наращивают темпы газификации региона
14:14 31 Января Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
11:51 31 Января Крупнейшая строительная компания Китая заинтересована в сотрудничестве с Южно-Сахалинском
09:09 1 Февраля Жители Сахалинской области в феврале получат первые квитанции за вывоз и утилизацию мусора
Выбор редакции
- 15:12 Вчера Корсаковские депутаты фракции «Единая Россия» решают проблемы жителей
- 13:20 Вчера 16 февраля в Южно-Сахалинске на время спортивных мероприятий ограничат движение транспорта
- 09:40 Вчера Главный пристав Сахалинской области встретится с жителями Холмского района
- 17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?