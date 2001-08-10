Машины жителей Южно-Сахалинска не помешали провести «Дети Азии»

Дорожная обстановка в местах проведения соревнований игр «Дети Азии» всю неделю была спокойной. Южносахалинцы проявили сознательность, и за последнюю неделю не было зафиксировано ни одного факта принудительной эвакуации автомобилей, припаркованных под запрещающими знаками в местах проведения соревнований либо проживания участников игр «Дети Азии», сообщили ТИА «Острова» в администрации города.

Как рассказали в департаменте общественной безопасности и контроля, ежедневно в городе дежурят несколько эвакуаторов и экипажей ГИБДД. Службы следят за тем, чтобы автомобилисты не парковали свои транспортные средства в зоне действия знаков, запрещающих стоянку. И, по словам специалистов, это принесло результаты - с понедельника, 11 февраля, ни одного автомобиля рядом с объектами «Детей Азии» не было эвакуировано.

- Мы благодарны горожанам за то, что они прислушались к нашим призывам, не оставляли автомобили в неположенных местах, тем самым внесли свой вклад в обеспечение безопасности участников и гостей Первых зимних международных игр «Дети Азии». Безусловно, плановые рейды совместно с ГИБДД по профилактике незаконной стоянки под запрещающими знаками будут продолжены, - отметили в департаменте общественной безопасности и контроля.

Всего же с 21 января с улиц Южно-Сахалинска принудительно было эвакуировано 56 автомобилей. Их владельцы заплатили штрафы за нарушение правил дорожного движения, а также компенсировали расходы на работу эвакуатора и пребывание авто на штрафстоянке. В среднем один такой случай обходится нерадивому автолюбителю в 4500 рублей.

Напоминаем, сообщить о фактах незаконной стоянки транспортных средств на городских улицах, особенно у объектов социальной сферы (школ, больниц, поликлиник и т. п.), горожане могут в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Сахалинской области по телефону 789-497.